Sussidio in bilico?, Federica Pace, PUBBLICATO: 14 minuti fa

Se vuoi essere sempre aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari ed ottenere i migliori segnali di trading in circolazione , clicca subito qui ed accedi al canale Telegram gratuito di Pietro Origlia

Il reddito di cittadinanza nelle ultime settimana è tornato al centro di un dibattito alquanto vivo, caratterizzato da duri attacchi da una parte e da proposte nuove e in qualche modo audaci e rivoluzionarie dall'altra.

Reddito di cittadinanza: dubbi e interrogativi per via del coronavirus

Tanti gli interrogativi che si sono inseguiti in queste giornate, complice l'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l'Italia, costretta peraltro a fare i conti con interventi miliardari non preventitati.

Il tutto a sostegno di un'economia che appare in ogni caso irrimediabilmente destinata ad entrare in una recessione che si profila anche piuttosto pesante.

La domande principale e più frequente di questi giorni è se il reddito di cittadinanza sia in qualche modo a rischio, viste le improvvise esigenze finanziarie da fronteggiare per via coronavirus.

Su IlFoglio.it è stata evidenziata nei giorni scorsi la necessità di rivedere il reddito di cittadinanza che sarebbe stato concepito male e nato peggio.

Reddito di cittadinanza al sicuro per ora

I percettori del sussidio al momento non hanno nulla da temere visto che il pagamento di questo mese non è in pericolo e sarà regolarmente erogato entro la data prevista del 27 marzo.

Le risorse per il reddito di cittadinanza infatti risultano già stanziate e questo permette di stare tranquilli anche per i mesi a venire.

Da considerare peraltro che, malgrado alcuni partiti come ad esempio Italia Viva vorrebbero abolire questo sussidio tanto voluto dal Movimento 5 Stelle, difficilmente sarà smantellato per il momento, ancor meno fino a quando faranno parte del Governo i pentastellati.

E se da una parte il reddito di cittadinanza sembra essere in una botte di ferro per ora, dall'altra in questi giorni si è parlato di alcune proposte che contemplerebbero una rimodulazione dello stesso.

Reddito di cittadinanza anche alle partita Iva? L'dea della Carfagna

Da più parti è stata lanciata l'idea di estendere il sussidio ad una platea più ampia che includa in particolare le partite iva.

I lavoratori di questa categoria infatti sono tra i più esposti alla crisi economica innescata dal coronavirus, essendo quelli con meno tutele e senza alcun diritto agli ammortizzatori sociali.

A chiedere a gran voce un "reddito di quarantena" in favore delle partite Iva è stata Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei Deputati, secondo cui "Occorre costruire fin da subito uno strumento di sostegno immediato al reddito anche per tutti loro, per evitare che la perdita di lavoro e le chiusure forzate si traducano nella impossibilità di riaprire quando sarà passata l’emergenza".

Reddito di quarantena: l'idea di Cinelli e Costagliola

C'è poi chi si è spinto anche oltre e ha avanzato l'ipotesi un reddito di quarantena per tutti.

E' questa l'idea dell'economista Gianmario Cinelli, ricercatore all'Università Bocconi, e di Antonio Costagliola, vicepresidente di Equita.

Cinelli fa sapere di essere "partiti dall'analisi della crisi che ci troviamo ad affrontare e che è ben diversa dalle precedenti.

Se l'Italia deve seguire l'esempio della Cina, contenendo al massimo i contagi, "allora sarà necessario dare a tutti gli italiani la garanzia di poter sopravvivere in queste settimane di quarantena e di poter riaccendere il motore dell'economia subito dopo senza che le società abbiano dato fondo ai loro risparmi.

La soluzione, come spiegato da Cinelli, non è mantenere i redditi, ossia gli stipendi, ma preservare i patrimoni.

Reddito di cittadinanza: quanto costerebbe? Dove trovare le risorse?

Da qui l'idea del reddito di quarantena, detto anche di sopravvivenza, in base al quale verrebbe erogato un sussidio di 751 euro al mese per tre mesi.

Il tutto si tradurrebbe in un e vero proprio salasso per lo Stato che dovrebbe sborsare circa 19,2 miliardi di euro al mese, per un costo complessivo di poco meno di 58 miliardi di euro nell'arco dei tre mesi.

Come scrive l'Espresso si tratta di una misura davvero drastica che richiederebbe di converso la sospensione degli stipendi dei dipendenti pubblici, delle pensioni e dello stesso reddito di cittadinanza, riuscendo così a recuperare quasi 80 milioni di euro.