Il futuro del reddito di cittadinanza è sempre più a rischio. La misura potrebbe essere bocciata da una semplice, quanto banale, mancanza di fondi. La Legge di Bilancio 2021 non avrebbe, almeno per il momento, ancora scongiurato il rischio di uno stop anticipato delle domande che potrebbero arrivare il prossimo anno. Ma soprattutto non è ancora stato cancellato completamente il timore che possano arrivare dei tagli per quanti lo stiano ancora percependo.

Sul futuro del reddito di cittadinanza non incide alcune scelta politica. Per il momento il fucile puntato contro la misura è semplicemente e schiettamente di tipo economico: la crisi, innescata dalla pandemia, ha comportato un drastico aumento della platea dei beneficiari. E' cresciuto il numero di quanti hanno richiesto la misura: una crescita che potrebbe non arrestarsi nel 2021. Stando a quanto anticipato dal Ministero dell'Economia, il timore è che nel corso del prossimo anno possano esaurirsi le risorse messe a disposizione. Questa sarebbe una vera e propria beffa, una sorta di presa in giro dei beneficiari, visto che, come ha sottolineato Nunzia Catalfo, Ministro per il Lavoro, il reddito di cittadinanza sarebbe stato uno strumento molto importante per aiutare le famiglie in difficoltà.

Reddito di cittadinanza: mancano i fondi!

Tirando le somme nel caso in cui non arrivassero delle risorse aggiuntive, per il futuro verrebbe preclusa la possibilità di accedere al reddito di cittadinanza a quanti abbiano perso il lavoro a causa dell'emergenza coronavirus. In questi giorni al Ministero dell'Economia starebbero lavorando senza sosta per cercare di coprire le spese extra - ossia quelle che inizialmente non erano state preventivate - legate proprio al pagamento del sussidio più famoso d'Italia. Nel caso in cui queste risorse venissero individuate, sarà nuovamente possibile presentare la domanda.

Roberto Gualtieri, Ministro dell'Economia, in questi mesi ha provato in più occasioni a rassicurare gli Italiani, dicendosi fiducioso che le persone non perderanno il lavoro a causa del Covid 19. Il timore di molti osservatori, ma anche dei diretti interessati, è che, non appena finiranno le settimane di cassa integrazione, saranno in molti a perdere il lavoro e sicuramente sarà sempre più difficile, data la difficoltà del mercato, trovare un nuovo impiego. Il reddito di cittadinanza sarebbe un'occasione da cogliere al volo per quanti si ritroverebbero a casa e sono in attesa di trovare una nuova occupazione. Il problema, però, è che se il numero dei richiedenti dovesse aumentare di troppo, questa possibilità sarebbe preclusa.

Tutta colpa della pandemia!

E' inutile girarci inesorabilmente intorno. Lo scoppio della pandemia ha scombussolato tutte le carte che erano sul tavolo. La platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza è cresciuta a dismisura, superando le più rosee previsioni. Le risorse stanziate per il 2021, che comunque saranno aumentate grazie alla Legge di Bilancio per il prossimo anno, sembra proprio che non bastino. In quel malaugurato caso, potrebbe scattare lo stop alle domande, così come è previsto dalle clausole di salvaguardia, che sono state indicate all'interno del Decreto 4/2019, grazie al quale venne istituito il reddito di cittadinanza.

Nel 2021 lo Stato aveva previsto di stanziare qualcosa come 7,3 miliardi di euro per pagare il reddito di cittadinanza ai beneficiari. In condizione normali quelle risorse sarebbe state sufficienti a coprire tutte le esigenze, anzi ci sarebbe stato anche un risparmio. La crisi economica ha inevitabilmente portato ad un incremento della platea dei beneficiari. Si è comunque venuto ad aggiungere un problema ad un'altro che il reddito di cittadinanza stava già affrontando: ossia la difficoltà di reimpiegare gli attuali beneficiari, comportando il fatto che la maggior parte di queste persone è stata costretta a richiedere il rinnovo del sussidio per altri 18 mesi.

Reddito di cittadinanza: quanti soldi servono ancora!

Stando alle stime approntate dal Ministero dell'Economia, servirebbero altri 2,5 miliardi di euro per garantire la continuità del reddito di cittadinanza. Nel 2021 la spesa per il reddito di cittadinanza potrebbe arrivare a 10 miliardi di euro. In più occasioni Gualtieri ha garantito che le risorse potrebbero essere trovate grazie ad uno scostamento di bilancio, che si dovrebbe votare a gennaio 2021.

Le promesse, di sicuro, non mancano. Quello che servono adesso, sono i fatti. Quanti pensano di dover far conto sul reddito di cittadinanza nel 2021 è meglio che non ci sperino molto. Ma neppure gli attuali beneficiari. Oltre allo stop delle domande, in caso di esaurimento delle risorse scatterà anche il taglio dell’importo per chi già lo percepisce.