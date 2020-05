Quando si parla di reddito di cittadinanza, la voce Isee è senza dubbio fondamentale, visto che è uno dei requisiti chiave non solo per avere accesso al beneficio, ma anche per la determinazione della somma spettante, anche tenendo conto di altre componenti.

Reddito di cittadinanza: Isee, che succede se non è aggiornato

L'indicatore di situazione economica equivalente è un elemento essenziale del reddito di cittadinanza, motivo per cui viene richiesto l'aggiornamento dello stesso alla scadenza di validità.

Ai beneficiari del sussidio tanto voluto dal Movimento 5 Stelle che il mancato aggiornamento dell'Isee entro la data del 31 gennaio scorso ha provato l'interruzione del pagamento.

Una sospensione che durerà fino al momento in cui non sarà presentato il documento aggiornato, evento che permetterà di far ripartire regolarmente gli accrediti sulla carta postepay, con il recupero anche delle mensilità saltate.

Reddito di cittadinanza: Isee, variazioni nucleo da comunicare subito

Il mancato aggiornamento dell'Isee però può avere conseguenze ben più gravi dello stop ai pagamenti mensili, esponendo a grossi rischi il beneficiario che non è in regola con la regola.

Come spiegato dal sito Termometro Politico, si rischia addirittura la querela se si continua a percepire il reddito di cittadinanza in caso di mancato aggiornamento del proprio Isee a seguito di una variazione nel nucleo familiare.

Rdc: Isee non aggiornato, che è successo in Calabria

Termometro Politico racconta il caso verificatosi in Calabria e precisamente a Grimaldi, un comune in provincia di Cosenza.

Nel suddetto Paese una cittadina di 41 anni è stata denunciata in stato di liberà dalla Procura della Repubblica del capoluogo calabrese.

La donna da dicembre scorso ha continuato a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza, nella misura di 400 euro mensili, malgrado fossero venuti meno i requisiti iniziali che le avevano permesso di accedere al sussidio.

Il nucleo familiare della beneficiari denunciata aveva infatti subito una modifica che aveva portato ad un allargamento dello stesso.

Un ampliamento che la donna avrebbe dovuto tempestivamente comunicare all'Inps, come previsto dal regolamento del reddito di cittadinanza.

Una comunicazione che però è stata emessa e che ha portato alla denuncia della donna dopo le indagini avviate dai Carabinieri.

Questi ultimi hanno infatti appurato che il figlio della donna beneficiaria del reddito di cittadinanza, dopo aver iniziato un lavoro in zona, si era trasferito nel domicilio della madre, lasciando quindi la casa paterna in cui viveva prima.

Reddito di cittadinanza: Isee, omissioni che costano care

La donna titolare del sussidio non solo non ha comunicato all'Inps la variazione del nucleo familiare, nel caso specifico un allargamento dello stesso, ma ha anche omesso di trasmettere l'indicazione relativa al reddito percepito dal figlio in qualità di lavoratore.

Una duplice omissione che vede ora la donna costretta a restituire circa 3.000 euro all'Inps, quale somma indebitamente percepita negli ultimi mesi.