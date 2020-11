Si fa sempre più insistente l’ipotesi di un potenziamento di Naspi e reddito di cittadinanza, che entrerà in vigore con la nuova Legge di Bilancio 2021, grazie allo stanziamento di ben 500 milioni di euro da parte del Governo italiano destinati all’assegno di ricollocazione. Tra le altre novità spuntano nuovi bonus e sostegni economici per le famiglie italiane e una proroga della cassa integrazione Covid per almeno altri dodici mesi. Ecco tutti i dettagli sulla bozza della Legge di Bilancio 2021.

Negli ultimi giorni si sente tanto parlare della nuova Legge di Bilancio prevista per l’anno prossimo, il 2021. Per la nuova Legge di Bilancio 2021, il Governo italiano non potrà non prendere in considerazione tutte le nuove esigenze e necessità dei cittadini italiani, e dell’enorme crisi economica che sta investendo il nostro Paese a causa dell’arrivo dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.

È per questo motivo che sul tavolo delle ipotesi di Governo per la nuova Legge di Bilancio sono state formulate proposte come quella di un reddito di cittadinanza “plus”, una proroga della cassa integrazione per i lavoratori anche fino ad altri dodici mesi, nuovi bonus anche volti alla tutela e al rispetto dell’ambiente e nuove forme di sostegni economici per i nuclei familiari.

Ma non solo questo, con la nuova Legge di Bilancio 2021, fondamentale importanza sarà attribuita anche alle piccole e medie imprese e agli imprenditori italiani che si trovano anch’essi in una situazione critica, spesso conseguente alla chiusura delle attività commerciali dovuta alle misure restrittive anti-contagio.

Tra gli incentivi presenti nella bozza vi sono alcune proroghe relative ai crediti di imposta, nuove misure per il sostegno alla liquidità e incentivi alle aggregazioni aziendali, e un nuovo fondo di garanzia destinato alle piccole e medie imprese italiane.

Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova proposta della Legge di Bilancio del 2021, e chi potrà beneficiare degli aumenti del reddito di cittadinanza, dei bonus e della cassa integrazione.

Reddito di cittadinanza: cosa cambierà con la Legge di Bilancio

Il reddito di cittadinanza, anche noto come RdC, è sicuramente uno dei sostegni economici più amato dalle famiglie italiane, i cui componenti non riescono a trovare lavoro e che risultano quindi vivere una condizione critica sia dal punto di vista economico che sociale. Ed è proprio questo l’obiettivo per cui è stato pensato dal Governo italiano il reddito di cittadinanza, quello di aiutare i cittadini italiani non solo a trovare un lavoro dignitoso ma anche a riottenere quell’inserimento sociale, fondamentale per la vita dei cittadini.

È chiaro dunque, che il reddito di cittadinanza rappresenta uno dei benefici su cui il Governo italiano intende investire anche per l’anno prossimo, il 2021. Dunque, non sorprende il fatto che tra le proposte della Legge di Bilancio 2021, vi è anche quella di approvare un incremento dei fondi destinati al reddito di cittadinanza.

In arrivo l’aumento del reddito di cittadinanza nel 2021

Come detto in precedenza, tra le principali ipotesi più accreditate per la nuova Legge di Bilancio 2021, vi è sicuramente quella di un aumento degli importi del reddito di cittadinanza. Inoltre è plausibile che a causa dell’emergenza conseguente all’ondata di contagi da Coronavirus, potrebbero incrementare notevolmente le famiglie italiane che saranno in possesso dei requisiti richiesti per accedere al beneficio.

Dunque sarà fondamentale per il Governo italiano prevedere nuovi fondi al fine di coprire e far fronte a tutte le eventuali richieste per ottenere il reddito di cittadinanza.

In particolare, l’autorizzazione della spesa (espressa all’interno dell’art. 12, comma 1, del decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), sarà incrementata di ben 196,3 milioni di euro per l’anno prossimo.

Inoltre, secondo quanto riportato all’interno del disegno della Legge di Bilancio 2021, è stato previsto un aumento dei fondi destinati al reddito di cittadinanza che sarà esponenziale a partire dal 2021, fino al decorrere dell’anno 2029.

A tal proposito, nell’anno 2022, i fondi destinati al reddito di cittadinanza dovrebbero raggiungere i 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, fino ad arrivare a ben 477,3 milioni di euro annuali durante l’anno del 2029.

Nuovi bonus e proroghe per il 2021

All’interno del disegno della Legge di Bilancio per l'anno 2021, vi sono numerose proposte e ipotesi relative a nuovi bonus o proroghe di incentivi già entrati in vigore durante quest’anno.

In questo caso si tratta in particolare di bonus ed incentivi relativi al rispetto dell’ambiente e legati al tema ecologico.

A tal proposito, vi è l’ipotesi di una proroga del famoso bonus facciate, l’agevolazione fiscale che si configura come una detrazione di imposta pari al 90%. Tale incentivo può essere usufruito per quegli interventi aventi come obiettivo il recupero oppure il restauro di una facciata esterna di edifici già preesistenti (relativi a una qualsiasi categoria catastale), situati in zone A e B (secondo quanto espresso dal decreto ministeriale n. 1444/1968).

Inoltre molto probabile è anche un’ulteriore proroga del cosiddetto bonus verde anche per l’anno 2021, ovvero quelle detrazioni fiscali destinate a coloro che effettuano degli interventi di sistemazione di aree verdi in edifici preesistenti, o la realizzazione di recinzioni, impianti di irrigazione o coperture a verde.

Arriva anche un nuovo stanziamento di fondi destinati al famoso bonus biciclette. In questo modo, potranno usufruire anche nel 2021 del bonus destinato all’acquisto di bici, anche quelle con la modalità della pedalata assistita, piuttosto che quei veicoli per la mobilità personale con la modalità a propulsione prevalentemente elettrica.

Cassa integrazione: cosa cambierà l’anno prossimo

Nella bozza pubblicata relativa alla Legge di Bilancio 2021, l’articolo 49 è stato interamente dedicato alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario e alla cassa integrazione in deroga.

A tal proposito, il Governo italiano ha stabilito che nel prossimo anno sarà necessario ampliare ulteriormente le forme di tutela previste per i lavoratori tramite i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha istituito lo stato di previsione con uno specifico capitolo di bilancio con la dotazione di un fondo per l’anno 2021 di ben 5.333,8 milioni di euro.

In questo modo i datori di lavoro e gli imprenditori che si vedranno costretti a sospendere o ridurre la propria attività lavorativa a causa di misure restrittive volte a limitare la curva dei contagi da Coronavirus, potranno continuare a presentare la domanda per la concessione dei trattamenti della cassa integrazione ordinaria, in deroga o dell’assegno ordinario, anche per l’anno 2021.

A tal proposito, è stata fissata come durata massima quella di dodici settimane, le quali dovranno essere relativa ad un periodo temporale tra il 1° gennaio del 2021 fino al 31 marzo dello stesso anno per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria.

Discorso diverso vale invece per la cassa integrazione in deroga, in cui è stato previsto un periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Nuove misure e incentivi per il lavoro

Un’altra novità inserita all’interno della bozza relativa alla Legge di Bilancio per l’anno 2021, è quella della decontribuzione pari al 100% valida non solo per l’anno prossimo ma fino ai tre anni successivi. Tale decontribuzione sarà riconosciuta a tutti i datori di lavoro che decideranno di assumere i lavoratori con un’età inferiore ai 35 anni. Dunque, per la durata di 36 mesi, il datore di lavoro potrà beneficiare di un esonero dalle tasse e dai contributi, fino ad una soglia massima di 6.000 euro.

Coloro che intendono usufruire del sostegno economico tuttavia, non dovranno aver licenziato nessun dipendente entro i sei mesi prima e i nove successivi all’assunzione.

Tale beneficio potrà essere valido nelle Regioni italiane di Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.