Slittano i termini per le assunzioni, Faro Maltese

Reddito di cittadinanza: un emendamento al Decreto Crescita sposta i termini per le assunzioni dei Navigator, figure fondamentali per accompagnare i beneficiari di Rdc nella ricerca del lavoro. Slitta tutto a dopo il 31 agosto. L'Inps intanto rafforza l'organico con 1.000 nuovi assunti per gestire il sussidio.