Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento? O è più giusto dire che sia stato uno spreco di soldi pubblici? Ah sì, certo, i beneficiari ne avranno sicuramente da protestare. Come dargli torto. E' molto facile starsene comodi seduti sul divano a percepire il proprio reddito di cittadinanza. Di certo non è un problema loro, quello di alzarsi tutte le mattine dal letto ed andare a lavorare. Meglio che lo facciano altri.

I numeri iniziano ad essere impietosi contro il reddito di cittadinanza. Sempre di più cresce l'opinione tra gli osservatori più avveduti che questo sistema non stia dando i frutti desiderati, anzi, il sospetto è che il Governo stia buttando via una marea di soldi pubblici, senza risultati evidenti. Almeno in termini di assunzioni. Solo e soltanto il 43% dei beneficiari del reddito di cittadinanza che possono essere considerati occupabili ha deciso di sottoscrivere il patto per il lavoro. Lo ha comunicato la stessa Anpal. Questo cosa significa? In estrema sintesi possiamo chiaramente affermare che la fase due del progetto reddito di cittadinanza stenta a partire. Sei persone su dieci non hanno firmato presso i centri per l'impiego il patto per il lavoro, benché fossero tenute a farlo.

Reddito di cittadinanza: a pochi interessa lavorare?

Andare alla ricerca delle vere motivazioni per le quali le persone non abbiano firmato il patto per il lavoro è cosa ben difficile. L'Anpal mette in evidenza che dalla seconda metà di marzo sono state sospese molte attività a causa del lockdown. Comunque vada non si può certo dire che il sistema reddito di cittadinanza abbia funzionato alla perfezione: stiamo parlando di una chiusura di due mesi, per un programma che è in piedi almeno da un anno. Questo significa che nemmeno nei precedenti dieci mesi, i percettori del sussidio si sono preoccupati di mettere una firma in calce al proprio accordo.

Sempre secondo i numeri riportati dall'Anpal, al 1° maggio sarebbero almeno 1 milione e 50 mila gli individui beneficiari del reddito di cittadinanza. E che ogni mese incassano i propri soldi. Dobbiamo tenere conto, comunque, che una parte di questi beneficiari sono esclusi o esonerati dall’essere soggetti al Patto per il lavoro, presi in carico e inseriti in una politica o, infine, rinviati ai servizi competenti dei Comuni per il contrasto alla povertà. In effetti la legge darebbe la possibilità a quanti si prendano cura di una minore che abbia meno di tre anni o di un componente famigliare che abbia una disabilità grave di non firmare il patto per il lavoro. A questo punto ci si chiede se questi soggetti non sia più oportuno inserirli in qualche altro sistema di sussidiarietà, dato che il compito del reddito di cittadinanza sarebbe stato quello di reinserire i beneficiari nel mondo del lavoro, e non quello di garantire loro solo e soltanto un sussidio.

Reddito di cittadinanza: gli esonerati dal lavoro

Tenendo sempre conto dei numeri dell'Anpal, si nota che siano almen 50mila le persone esonerate. Altre 15mila persone sono state rinviate ai Comuni, mentre almeno 100mila persone non ha sottoscritto il patto per altri motivi. Tirando un po' le somme stiamo parlando di poco più di 875mila beneficiari, appartenenti a 530mila nuclei familiari hano sottoscritto il patto. Di questi i lavoratori presi in carico dai centri per l’impiego sono 376.552 (il 43%).

A tale percentuale di soggetti si aggiunge una quota molto ridotta (0,3%) di individui in tirocinio. Insomma, ci sono quasi mezzo milione di persone (per la precisione 499.335) che devono ancora essere convocate. La maggiore percentuale di soggetti presi in carico (51,4%) si registra nelle isole, mentre al Nord Ovest la percentuale si ferma addirittura al 30,9%.

Reddito di cittadinanza: le domande pervenute

Secondo l'Osservatorio Statistico dell'Inps, al 7 luglio 2020, oltre 2 milioni di nuclei hanno presentato una domanda di reddito di cittadinanza all’Inps: 1,4 milioni (68%) sono state accolte, 135 mila (7%) sono in lavorazione e 510 mila (25%) sono state respinte o cancellate. Da aprile 2019 ad oggi 148 mila nuclei sono decaduti dal diritto. Le regioni del Sud e delle Isole, con 1,1 milioni di nuclei (56%), detengono il primato delle domande pervenute, seguite dalle regioni del Nord, con 554 mila nuclei (28%), e da quelle del Centro con 329 mila nuclei (16%).

Dall’istituzione del reddito di cittadinanza risultano 1,4 milioni di nuclei le cui domande sono state accolte: di questi, 148 mila sono decaduti dal diritto. I nuclei restanti (1,2 milioni) sono costituiti per 1,1 milioni da percettori di reddito di cittadinanza, con 2,8 milioni di persone coinvolte, e per 131 mila da percettori di pensione di cittadinanza, con 149 mila persone coinvolte. I nuclei le cui domande sono state accolte, al netto di quelli decaduti dal diritto (1,221 milioni), registrano un incremento del 15% rispetto allo stesso dato riscontrato nel mese di Gennaio 2020 (1,059 milioni). La percentuale di composizione tra le due prestazioni erogate varia in virtù della zona geografica: i nuclei percettori di reddito di cittadinanza passano dal 91% nelle regioni del Sud e delle Isole, all’87% nelle regioni del Centro per poi diminuire ulteriormente di due punti percentuali nelle regioni del Nord.

I nuclei percettori si concentrano nelle regioni del Sud e nelle Isole, raggiungendo il 62% del totale, seguono le regioni del Nord con il 23% ed infine quelle del Centro con il 15%. La regione con il maggior numero di nuclei percettori di reddito di cittadinanza è la Campania (20% delle prestazioni erogate), seguita dalla Sicilia (18%), dal Lazio e dalla Puglia (9%); nelle quattro regioni citate risiede il 56% dei nuclei beneficiari.

Reddito di cittadinanza: ecco i soldi che spendiamo!

L’importo medio mensile erogato dall’istituzione della prestazione ad oggi è pari a 521 euro, con un importo superiore del 7% rispetto a quello nazionale nelle regioni del Sud e delle Isole e inferiore dell’8% e del 14% rispettivamente nelle regioni del Centro e del Nord. L’importo medio mensile varia anche in funzione della prestazione percepita: mediamente vengono erogati 559 euro per il reddito di cittadinanza e 240 euro per la pensione di cittadinanza. Il 65% dei nuclei percepisce un importo mensile inferiore a 600 euro e l’1% un importo mensile superiore a 1.200 euro; la classe modale risulta quella dei nuclei con un solo componente che percepiscono un importo mensile compreso tra 400 e 600 euro (254 mila).

Nel primo mese di erogazione del reddito di cittadinanza (Aprile 2019) sono state pagate 570 mila prestazioni per un importo medio di 498 euro; nei mesi successivi, fino a Ottobre 2019, si è registrato un incremento del numero dei pagamenti e una diminuzione degli importi medi mensili erogati; successivamente, nei mesi di Novembre e Dicembre, si è verificata un’inversione di tendenza soprattutto negli importi medi erogati: infatti, nell’ultimo mese dell’anno 2019, il valor medio degli importi erogati è pari a 552 euro. Tale incremento è imputabile alla rideterminazione del valore della prestazione a seguito del nuovo indirizzo ministeriale in materia di non valorizzazione del Reddito d’Inclusione erogato nel 2019 nel computo del reddito familiare: nel mese di Dicembre si è provveduto quindi a conguagliare gli importi precedentemente decurtati ovvero a ripristinare le domande decadute a causa della valorizzazione del ReI nel reddito familiare. Nei primi mesi dell’anno in corso l’importo medio è cresciuto fino ad arrivare a 543 euro nel mese di Giugno, valore più alto della serie storica se si trascura l’importo di Dicembre 2019 che, come già accennato, è comprensivo dei conguagli.

Tale aumento è imputabile all’aggiornamento della dichiarazione ISEE (indispensabile per poter proseguire con l’erogazione) con quella per l’anno 2020, con i conseguenti relativi diversi puntamenti temporali di riferimento per la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo: l’attuale platea di beneficiari ha, pertanto, un reddito familiare mediamente più basso nel 2020 rispetto a quella del 2019, ottenendo così un importo mediamente più alto del beneficio. Va segnalato, contestualmente, l’aumento del numero dei nuclei percettori di reddito di cittadinanza dal mese di marzo in poi: dopo la contrazione avvenuta nel mese di Febbraio a causa della mancata tempestiva presentazione della DSU per l’anno 2020, il numero dei nuclei percettori è progressivamente aumentato fino a raggiungere il valore di 1,1 milioni nuclei nel mese di Giugno, registrando un incremento del 7% rispetto a Gennaio 2020 e superando anche i valori che erano stati raggiunti negli ultimi mesi dell’anno 2019.