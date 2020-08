Famiglie sempre più in crisi: a certificarlo è il reddito di cittadinanza. Le richieste del sussidio sono cresciute oltre le previsioni, negli ultimi mesi. Stando ai dati diffusi dall'Inps e relativi al mese di agosto 2020, il numero delle persone che ha richisto l'accesso al reddito di cittadinanza è cresciuto del 17% rispetto a gennaio 2020. Evidentemente la crisi economica innescata dal coronavirus ha fatto il perdere il posto di lavoro a molte persone.

Numeri che sembrano voler dimostrare come, nei primi sei mesi del 2020, il tasso di povertà in Italia sia aumentato in maniera molto preoccupante. Quello che emerge, dai numeri, è che sempre più persone si sono trovate senza un posto di lavoro e hanno dovuto ricorrere alle misure di sostegno per poter affrontare le spese quotidiane.

Reddito di cittadinanza: quante persone lo stanno ricevendo?

Stando ai dati che sono stati resi publbici nelle scorse ore, aggiornati ad agosto 2020, sono cresciuti del 17% le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza nei primi 8 mesi di quest'anno. Ad oggi sono 1,1 milioni i nuclei familiari che incassano il sussidio: un totale di 2,9 milioni di persone. L'importo medio erogato è pari a 561,23 euro. Se a questi dati andiamo ad aggiungere anche quelli relativi alla pensione di cittadinanza, ci accogiamo che le famiglie coinvolte salgono a 1,3 milioni con oltre 3 milioni di persone interessate.

A questi dati, però, devono essere aggiunti quelli diffusi negli scorsi giorni dall'Anpal, che come molti ben sapranno, dovrebbe occuparsi di avviare le persone verso il mondo del lavoro. Il lato oscuro dei numeri che vengono presentati proprio dall'Anpal indicano che meno della metà di quanti percepiscono il reddito di cittadinanza hanno sottoscritto il Patto per il Lavoro e che quindi possono essere accompagnati verso una nuova occupazione. I dati sono evidenti e non è necessario commentarli: solo il 30% dei beneficiari che sono nel nord Italia ha sottoscritto il Patto per il Lavoro, contro il 40% del centro Italia ed il 43,4% del sud Italia ed il 51,4% delle Isole. Una bassa affluenza dettata dal fatto che molti di questi percettori non rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro. Senza questo documento non possono essere convocati per avviare il percorso di rientro al lavoro.

Reddito di cittadinanza: come viene percepito realmente?

Come viene percepito realmente il reddito di cittadinanza? Ci stiamo accorgendo che c'è un'errata percezione del sussidio, almeno da parte di chi lo sta ricevendo. Più che uno strumento che dovrebbe aiutare a ricollocarsi nel mondo del lavoro, viene considerado come un sussidio a fondo perduto. Su sito del reddito di cittadinanza si legge:

Se sei momentaneamente in difficoltà, il Reddito di cittadinanza ti aiuta a formarti e a trovare lavoro permettendoti così di integrare il reddito della tua famiglia. Il Reddito di cittadinanza ha inoltre l'obiettivo di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, aumentare l'occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze.

Sempre di più, invece, viene inteso come un sussidio sociale fine a se stesso. Si giustifica il fatto di riceverlo solo perché se ne hanno i benefici e ci si dimentica che è anche necessario trovarsi un lavoro. Poi detto questo, anche lo scrivente sa che non stiamo attraversando un momento facile sotto il profilo economico.

Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulle spese obbligate delle famiglie tra il 1995 e il 2020, la crisi del 2020 e gli effetti dell’emergenza Covid si fanno sentire sui bilanci familiari con una compressione delle spese libere e un aumento di quelle obbligate che incidono per quasi il 44% sul totale dei consumi delle famiglie (il livello più alto dal 1995) arrivando a pesare per oltre 7.000 euro l’anno pro capite. Tra le spese obbligate, la voce abitazione è quella che incide maggiormente arrivando a “mangiarsi” - tra affitti, manutenzioni, bollette, e smaltimento rifiuti – oltre 4.000 euro pro capite; all’interno dei consumi commercializzabili (9.095 euro pro capite nel 2020) la componente principale è rappresentata dai beni con una quota sul totale consumi in lieve aumento (dal 38,4% del 2019 al 40,6%), mentre i servizi interrompono la costante crescita dal 1995 con un brusco calo nell’ultimo anno dal 21% al 15,6%; per la prima volta dal 2007, si spende più per gli alimentari che per i servizi.

Il disagio sociale

Giusto per farci un'idea basta dare un'occhiata ai numeri riportati dal MIC - Misery Index Confcommercio, che nel mese di maggio 2020 si è attestato su un valore stimato di 39,8. L’area del disagio sociale si conferma ai massimi da quando viene elaborato l’indicatore. Gran parte si concentra tra coloro che pur avendo ancora ufficialmente un lavoro si trovano a vivere condizioni di grande difficoltà, in considerazione di una ripresa dell’attività produttiva graduale che mantiene ai minimi le ore lavorate. Il ricorso massiccio alla cassa integrazione ed ai fondi di solidarietà sta per il momento sostenendo i redditi dei lavoratori che operano in imprese di minori dimensioni e in settori tradizionalmente esclusi dagli ammortizzatori sociali. Situazione che non potrà protrarsi a lungo, vista anche la difficoltà per molte di queste imprese, soprattutto del turismo, di tornare a livelli di attività accettabili ed idonei a garantirne la sopravvivenza. Il rischio di un autunno molto difficile sul versante dell’occupazione non deve essere sottovalutato.