Paese che vai, reddito di cittadinanza che trovi! Molti potrebbero pensare che tutti gli Italiani siano uguali. Almeno davanti alle difficoltà economiche o nella necessità di cercarsi un'occupazione stabile per mantenere se stessi e la propria famiglia. In realtà, quando vai ad analizzare dati, numeri e comportamenti ti accorgi che l'Italia dai mille campanili non è mai scomparsa. Paesi, città e regioni a volte rappresentano dei veri e propri confini, per superare i quali non è necessario attraversare alcuna dogana, ma che rappresentano dei veri e propri spartiacque.

Se ne accorgono anche gli studiosi che vogliono analizzare i numeri del reddito di cittadinanza. E' sufficiente dare un'occhiata alle statistiche per capire che la residenza dei beneficiari del sussidio è un peso assoluto sulla sua erogazione. La maggior parte di quanti stanno incassando il reddito di cittadinanza è residente da Roma in giù. Un numero che potrebbe far riflettere: nel sud italia ci sono più poveri rispetto al nord? No, numeri alla mano sembra proprio di no. Nel Settentrione, come nel Meridione, vivono due milioni di persone in povertà assoluta. Sono individui che non sono in grado di soddisfare i propri bisogni primari e che quindi avrebbero (o più fortunatamente stanno già percependo) bisogno di un sussidio. Stranamente, però, questa grande omogeneità di poveri non si riflette nella stessa omogeneità del reddito di cittadinanza.

Il reddito di cittadinanza discrimina il nord Italia?

Quali sono i motivi che hanno decretato questa netta vittoria del sud Italia rispetto al nord, nelle richieste del reddito di cittadinanza? Senza dubbio i requisiti economici rappresentano una soglia di sbarramento per le persone che vivono al nord, benché abbiano un tenore di vita basso e non riescano ad arrivare a fine mese con le proprie forze. Stiamo parlando di qualche cosa come 1,2 milioni di persone che sono residenti in Piemonte, in Liguria, in Valle d'Aosta, in Lombardia, nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia, in Trentino Alto Adige ed in Emilia Romagna che, in linea teorica e pratica, avrebbero necessità del reddito di cittadinanza, ma ne sono tagliate fuori a tutti gli effetti perché avrebbero un reddito considerato troppo alto. Un reddito che in quelle città non è sufficiente ad arrivare a fine mese senza chiedere un prestito.

Stando ai dati in possesso dell'Istat, nel nord Italia vivrebbe il 43% delle persone povere. Quello che sconcerta è che solo un terzo dei poveri assoluti, che vivono nelle città settentrinali, sarebbe stato raggiunto dal reddito di cittadinanza.

Requisiti per il reddito di cittadinanza: qualcosa non quadra!

Che cosa non funziona nel reddito di cittadinanza. In questo caso non stiamo parlando di persone che rifiutano un'offerta di lavoro non ritenuta congrua o di un mancato allineamento tra domanda ed offerta di lavoro. Qui siamo davanti ai requisti sui quali si calcola la povertà, che non coincidono con i requisiti per poter richiedere il sussidio. Se quelli legati al reddito di cittadinanza sono uguali in tutta Italia, la povertà è ancorata al costo della vita. Proviamo a fare un esempio pratico, per capirci meglio.

Prendiamo in considerazione una famiglia che stia vivendo con un reddito mensile pari a 1.250 euro: verrà considerata povera. Nel nord Italia, però, per poter affrontare tutte le spese non sono sufficienti 1.700 euro mensili. Mettendo a confronto le città del Nord con quelle del Sud ci si riesce ad accorgere che quanto è necessario a vivere un mese può variare sostanzialmente: nel nord Italia potrebbe essere necessario spendere fino ad un terzo in più. Il problema è che 1.700 mensili non danno diritto al reddito di cittadinanza, perché è considerato un reddito troppo alto!

Il reddito di cittadinanza sarà ridotto?

Nel frattempo inizia a circolare la notizia che il reddito di cittadinanza potrebbe essere ridotto. Il Governo dovrebbe riuscire a stanziare qualcosa come altri due miliardi di euro. In caso contrario il sussidio rischierebbe di essere ridotto, così come il numero dei beneficiari che lo potrebbero ottenere sarà inferiore ai reali aventi diritto. Sarà necessario trovare qualcosa come 2 miliardi di euro per incrementare il limite di spesa autorizzato per il reddito di cittadinanza per l’anno prossimo. L’obiettivo è quello di salire dai 7,3 miliardi attualmente previsti a 9,3. In caso di esaurimento dei fondi, secondo quanto previsto dalla legge che ha introdotto la misura, vengono ridotti i benefici erogati.