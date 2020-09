Il reddito di cittadinanza compie 18 mensilità: per molti beneficiari del sussidio è arrivato il tempo di chiedere il rinnovo. Come per molti ragazzini che compiono i 18 anni e diventano maggiorenni, questo è il tempo delle domande: quanto tempo ci vuole perché il sussidio venga nuovamente pagato? Ma la domanda più importante è un'altra: l'importo erogato ogni mese sarà sempre lo stesso o ci saranno delle sorprese?

La domanda è molto attuale e sicuramente se la porranno molti percettori del reddito di cittadinanza. Sono due i fulcri sui quali orbitano le preoccupazioni di quanti lo stiano percependo: il primo è relativo all'importo che incassano e alla possibilità che venga confermato; il secondo, invece, coinvolge quanti percepiscano una somma inferiore alle attese. In questo caso la speranza è che, con la domanda di rinnovo, l'importo possa aumentare. Possiamo immediatamente far felice i primi e smontare le illusioni dei secondi: nel momento in cui viene inoltrata la richiesta del rinnovo del reddito di cittadinanza non verrà ricalcolato l'importo erogato. Quindi non cambierà alcunché. Vediamo di scoprirne il motivo.

Reddito di cittadinanza: è necessaria una nuova domanda!

La maggior parte delle persone a cui scadrà il reddito di cittadinanza ad ottobre presenteranno la domanda di rinnovo. Ricordiamo che per poter accedere nuovamente al beneficiio è necessario essere ancora in possesso dei requisiti patrimoniali e reddituali previsti dalla normativa. Sarà necessario presentare lo stesso Isee richiesto lo scorso gennaio, quando era stato inoltrato agli uffici competenti per poter sbloccare i pagamenti della mensilità di febbraio. Questo significa che, ad oggi, se il reddito di cittadinanza continua ad essere erogato il beneficiario è ancora in possesso di tutti i requisiti necessari per poter godere del sostegno economico.

Nel caso in cui non ci siano delle comunicazioni successive rispetto all'Isee 2020, non ci sono motivazioni valide perché il nucleo familiare non continui a percepire il reddito di cittadinanza, dopo averne richiesto il rinnovo. L'unico rischio che ci sarebbe all'orizzonte è quello che il superamento delle soglie possa essere certificato dall'Isee 2021, che dovrà essere richiesto entro la fine di gennaio, in modo da poter continuare a percepire le mensilità successive.

Dobbiamo, infatti, segnalare e ricordare che qualsiasi tipo di variazione del reddito o del patrimonio del nucleo familiare deve essere comunicato immediatamente, utilizzando il modulo SR181. Nel caso in cui i redditi abbiano subito una qualsivoglia modifica rispetto a quanto indicato nell'Isee, dovrebbe essere già stata inviata la relativa comunicazione dell'Inps, che avrà già effettuato le apposite modifiche per verificare che sussistano i requisiti per continuare a ricevere il sussidio. In estrema sintesi questo significa che, quanti stiano già ricevendo il sussidio non dovrebbero avere problemi a continuare a riceverlo.

Reddito di cittadinanza: i soldi rimarranno sempre gli stessi!

I lettori più accorti, sicuramente, avranno già capito dove vogliamo andare a parare. Nel momento in cui si presenta la domanda per rinnovare il reddito di cittadinanza non è previsto alcun ricalcolo del benificio. Il motivo? Questo avviene perché i redditi ed i patrimoni sui quali verrà calcolato l'importo del sussidio ad integrazione del reddito familiare rimarranno sempre uguali. I parametri sui quali si è deciso se erogare il reddito di cittadinanza e sui quali si è parametrato il sussidio mensile sono sempre gli stessi.

Detto questo, non sussistono validi motivi per i quali l'importo mensile erogato debba essere modificato nel momento in cui venga rinnovato il reddito di cittadinanza. Potrebbero, però, intervenire dei cambiamenti nei nuclei familiari, che durante il mese di sospensione del beneficio subiscano variazioni nella composizione e che per questo motivo avranno bisogno di presentare un nuovo Isee contestualmente al rinnovo.

Aboliamo il reddito di cittadinanza!

