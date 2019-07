In quale direzione vanno i mercati azionari? Ricevi aggiornamenti periodici e scarica senza spese Prospettive sul Mercato Azionario. Clicca qui

Con il Reddito di cittadinanza, la misura di sostegno al reddito varata quest'anno dal governo giallo-verde, sembra che quest'anno si stia rivelando piuttosto complicato per per le imprese, soprattutto nel settore turistico e nella ristorazione, trovare lavoratori stagionali.

Reddito di cittadinanza: ora mancano anche i lavapiatti

L'ultima denuncia è arrivata oggi dallo chef campano Pietro Parisi. Il celebre "cuoco contadino" ha descritto i problemi riscontrati nel trovare trovare impiegati per il suo ristorante. "La gente che lavorava, la manovalanza, i lavapiatti, gli uomini delle pulizie, sono spariti. Se ne stanno a casa, lavorano solo nei weekend, se gli va. Tanto guadagnano lo stesso", ha detto in un'intervista al quotidiano “Il Dubbio”. Spiegando che mentre prima c'erano molti che riuscivano a sbarcare il lunario con occupazioni di questo tipo, adesso in pochi sono disposti a farlo di fronte alla prospettiva di guadagnare "uno stipendio" standosene a casa.

Reddito di cittadinanza: la gente sta a casa

"Succede che chi guadagnava 900 euro al mese, lavando i piatti, facendo le pulizie, insomma gli uomini di fatica, la manovalanza che è la ricchezza di un ristorante perché senza di loro camerieri, cuochi e chef poco possono fare, ora se ne sta bellamente a casa."

Reddito di cittadinanza e lavoro stagionale il caso di Gabicce

La denuncia su questo "effetto collaterale" provocato dal nuovo sussidio non è peraltro nuova. A inizio giugno un allarme sul fenomeno era arrivato da Gabicce Mare, comune della provincia di Pesaro - Urbino che vive di turismo estivo.