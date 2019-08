Chiamata al lavoro reddito di cittadinanza dal 2 settembre? Perdita reddito cittadinanza dopo terza proposta rifiutata. Fase 2 reddito di cittadinanza con un occhio alla crisi di Governo. Ma dove, come e quando lo Stato troverà e proporrà fino a ben tre lavori ad ogni famiglia beneficiaria?

Con la fine delle ferie estive è attesa, per il reddito di cittadinanza, pure la fine della fase di stallo per la cosiddetta fase due, ovverosia quella che vedrà i Comuni ed i Centri per l'Impiego, supportati dai navigator, contattare tutte le famiglie che percepiscono il sussidio.

Chiamata al lavoro reddito di cittadinanza dal 2 settembre?

Le convocazioni, al fine di pianificare un percorso personalizzato per trovare un lavoro, partiranno dal prossimo 2 settembre del 2019 dopo che, con la sola eccezione della Campania, le Regioni italiane, per quel che riguarda la selezione dei navigator, hanno siglato le relative intese.

Ne dà notizia IlMessaggero.it nel precisare che coloro che saranno idonei alla stipula del Patto per il Lavoro, dovranno poi valutare, nei prossimi mesi, le proposte di lavoro che saranno formulate.

Perdita reddito cittadinanza dopo terza proposta rifiutata

Alla terza proposta di lavoro non accettata, infatti, è prevista la perdita del beneficio rappresentato dal reddito di cittadinanza che, in questi primi sei mesi, è stata solo una misura di contrasto alla povertà.