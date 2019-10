Flop fase 2 reddito di cittadinanza, non si trova lavoro nemmeno in Lombardia. Mezzo miliardo di euro di sussidi distribuiti nella Regione, per ora assistenzialismo puro. Occupazione non si vede, nemmeno col cannocchiale.

La fase 2 del reddito di cittadinanza, quella relativa al rilancio occupazionale, non sembra essere partita con il piede giusto. I beneficiari del sussidio, ed in particolare tutti i componenti maggiorenni all'interno del nucleo familiare, sono infatti chiamati, in via obbligatoria, a presentarsi presso i Centri per l'Impiego al fine di stipulare il Patto per il Lavoro che non c'è!

Flop reddito di cittadinanza Bruciati 482 milioni ma nessun posto di lavoro https://t.co/OglHKP243u

— Angelo (@angelo_carli) October 28, 2019

Non a caso IlGiornale.it, per la fase 2 del reddito di cittadinanza, fa presente che il secondo pilastro della misura è in tutto e per tutto un flop, per non dire una presa in giro, in quanto non si trova lavoro nemmeno in Lombardia, ovverosia in quella che è l'area più dinamica del nostro Paese.