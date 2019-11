Controlli reddito di cittadinanza, non ci sono o non funzionano. Multa di poco inferiore ai 50mila euro per il datore di lavoro. Occupazione irregolare e reddito di cittadinanza, sono terreno di caccia della Guardia di Finanza, ecco come.

Tra i beneficiari del reddito di cittadinanza, anche se non si sa di preciso quanti siano, ci sono a vario titolo degli imbroglioni. In linea con le notizie di cronaca degli ultimi otto mesi, c'è infatti chi lavora con tanto di assunzione, e prende il reddito di cittadinanza, e c'è chi spaccia sostanze stupefacenti, gira in città e sfreccia con auto di lusso, e percepisce il sussidio.

Controlli reddito di cittadinanza, non ci sono o non funzionano

Tutto ciò accade, secondo quanto riportato da linkiesta.it, per il semplice fatto che i controlli promessi o non ci sono o non sono efficaci. In ogni caso, per chi percepisce in maniera indebita il reddito di cittadinanza, il terreno di caccia è rappresentato dal lavoro nero in quanto si presume che in tanti intaschino il sussidio e nel frattempo arrotondano con un'occupazione irregolare facendo leva proprio sul fatto che difficilmente saranno stanati.