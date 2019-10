Reddito di Cittadinanza: 200mila convocati nei Cpi. Le regioni chiedono data unica per far scattare sanzioni a chi non si presenta.

I centri per l'impiego distribuiti sul territorio nazionale hanno già effettuato tra i beneficiari di Reddito di Cittadinanza circa duecentomila convocazioni e oltre settantamila colloqui, che hanno portato alla sottoscrizione di cinquantamila Patti per il lavoro.

Reddito di Cittadinanza: 200mila convocati, sanzioni a chi risponde

E' quanto emerge dal primo monitoraggio "non completo" che le Regioni hanno compiuto sulla cosiddetta fase due dell'Rdc, quella cioé che dovrà, agganciando misure di politica attiva alle erogazioni puramente assistenziali dell'Inps, immettere i percettori del sussidio in un percorso di avviamento al lavoro: secondo quanto riferisce l'edizione online del Giornale di Sicilia, i dati sono stati illustrati oggi da Cristina Grieco, assessore al Lavoro della Toscana e coordinatrice della Commissione lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dopo un incontro con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Reddito di Cittadinanza: Regioni chiedono data unica per sanzioni

A questo riguardo, la testata siciliana avverte peraltro che le Regioni hanno anche chiesto al ministro "una data unica" per poter far scattare le sanzioni, previste dalla legge sul Reddito di Cittadinanza, nel caso in cui il beneficiario convocato non si dovesse presentare all'appuntamento senza un motivo giustificato: in assenza di "risposte" prossime, ha chiarito infatti Grieco, "faremo un accordo interregionale e partiremo in maniera omogenea tutti insieme", tenuto conto in ogni caso che bisogna più in generale "dare ai centri per l'impiego strumenti fondati su regole e procedure condivise e su una uniformità di comportamento."