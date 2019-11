In Campania, per la fase due del reddito di cittadinanza, i Centri per l'Impiego sono aperti per convocare i maggiorenni occupabili presenti all'interno di ogni nucleo familiare che percepisce il sussidio, ma ancora, clamorosamente, i navigator non si sono insediati.

Navigator Campania, incubo infinito e nuovo braccio di ferro Regione-ANPAL

Nonostante ci fosse stata nei giorni scorsi la fumata bianca tra la Regione Campania e l'ANPAL, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, in realtà l'ok all'assunzione dei navigator da parte dell'Amministrazione De Luca non sarebbbe arrivata in accordo con quanto è stato riportato dall'edizione Napoli di Repubblica.it.

I 471 navigator campani, che hanno vinto la selezione pubblica, continuano di conseguenza a rimanere nel limbo mentre l'ANPAL con una nota, in merito alla mancata firma della convenzione da parte della Regione ha espresso 'rammarico e stupore'.