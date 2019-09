Fase 2 del reddito di cittadinanza, la Regione Sicilia è al passo con le convocazioni. Caos invece in Liguria, dato che i Centri per l'Impiego non hanno ancora gli elenchi completi dei beneficiari del sussidio. Reddito cittadinanza caso unico in Campania, i 471 navigator sono ancora a spasso.

A partire dalla giornata di ieri, lunedì 2 settembre del 2019, la cosiddetta fase 2 del reddito di cittadinanza è partita non senza problemi, ritardi e criticità legate all'accesso completo degli elenchi dei beneficiari del sussidio da parte dei Centri per l'Impiego.

Fase 2 reddito di cittadinanza, Regione Sicilia al passo

"Reddito di cittadinanza, partite le convocazioni" https://t.co/2JwrLXMoOY

— Live Sicilia (@LiveSicilia) September 3, 2019

Ci sono regioni come la Sicilia, infatti, dove le convocazioni, con invio di un messaggio via posta elettronica, sono partite regolarmente, mentre in altre Regioni come la Liguria, a quanto pare, è ancora il caos a regnare.

Nel dettaglio, riporta livesicilia.it, in Sicilia è già partito l'invio delle e-mail con indicata la data di convocazione, presso i Centri per l'Impiego, al fine di procedere con gli adempimenti legati al reddito di cittadinanza, e con la sottoscrizione del cosiddetto Patto di servizio. A confermare che in Sicilia tutto si sta svolgendo nei tempi previsti è stato l'assessore regionale del Lavoro Antonio Scavone.