Botte da orbi, un arresto e la vittima in prognosi riservata per il reddito di cittadinanza. E' successo nel Catanese, in Provincia di Acireale. Carta reddito cittadinanza per spese familiari e non esclusivamente personali, è bene ricordarlo!. Cosa si può comprare, e cosa non con il sussidio Inps caricato sulla Postepay? Il link al sito ufficiale, perché la chiarezza non è mai troppa. Ed attenzione, sempre, ai vari casi di decadenza per il reddito di cittadinanza.