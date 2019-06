Reddito di cittadinanza in fumo in tutto o in parte, ecco quando. 45enne residente a Rimini tenta di rubare un televisore, perderà il sussidio se lo percepisce. Pusher romano arrestato, comprava droga col reddito di cittadinanza. Intanto alcune imprese lamentano di non riuscire a trovare lavoratori stagionali. E' proprio colpa del reddito cittadinanza?

Da oltre un mese a questa parte i casi legati all'approvazione del reddito di cittadinanza, per le famiglie in difficoltà economica, si stanno mischiando a quelli strettamente legati alla cronaca. E questo perché i casi in corrispondenza dei quali si perde in tutto o in parte il sussidio sono tanti.

Reddito di cittadinanza in fumo in tutto o in parte, ecco quando

Uno di questi è rappresentato dal dover spendere la cifra caricata sulla carta del reddito di cittadinanza, mensilmente, entro il mese successivo all'erogazione, altrimenti scattano le penalizzazioni.

Il reddito di cittadinanza va in fumo anche quando il Fisco scopre che il soggetto che lo percepisce, o un altro componente familiare, non è povero come vuol far sembrare. Così come il sussidio viene sospeso se chi lo percepisce, o il coniuge, viene pizzicato a lavorare in nero.