Quota 100 sulle pensioni addio, mentre il reddito di cittadinanza non si tocca. Governo giallorosso, la revisione del sistema pensionistico, andando oltre la quota 100, è in corso. L'M5S, il PD e Italia Viva sulla quota 100 pensioni: tre posizioni diverse. Reddito di cittadinanza, le criticità della fase 2 che devono essere risolte. Ecco il punto della situazione sulle due misure, con una destinata a saltare in aria in accordo con quanto è stato dichiarato da Roberto Gualtieri, il Ministro dell'economia e delle finanze del Governo Conte II.