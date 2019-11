Per l'accesso al reddito di cittadinanza è arrivata la fumata bianca pure per coloro che, residenti in Italia, sono cittadini stranieri e, pur avendo già presentato la domanda, ad oggi non hanno percepito il sussidio. E questo dopo che il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale, ha firmato l'apposito decreto attuativo in accordo con quanto è stato riportato da GDS.it.

Reddito di cittadinanza, i beneficiari saliranno a 1,24 milioni

A breve, quindi, il reddito di cittadinanza sarà erogato anche a 241 mila nuclei familiari composti da cittadini stranieri. Si tratta del 20% del totale dei beneficiari che, in questo modo, salirebbero complessivamente, inclusi gli italiani residenti, a 1,24 milioni.

Accesso al reddito di cittadinanza, obbligo documentazione immobiliare per 19 Paesi

I residenti di nazionalità straniera, per ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanza, pur tuttavia, dovranno allegare la documentazione relativa al patrimonio immobiliare posseduto relativamente ai seguenti 19 Paesi del mondo: Repubblica di Corea, Santa Lucia, Regno del Bhutan, Qatar, Malaysia, Repubblica di Figi, Repubblica di San Marino, Regno di Tonga, Giappone, Confederazione svizzera, Taiwan, Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, Repubblica del Ruanda, Stato del Kuwait, Islanda, Nuova Zelanda, Repubblica del Kirghizistan, Repubblica del Kosovo e Repubblica di Singapore.