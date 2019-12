Reddito di cittadinanza immigrati, lo incassano anche con un lavoro all'estero. Escamotage per prendere il reddito di cittadinanza fino all'età pensionabile. A svelare l'inghippo, in particolare, è stato Andrea Romiti, che per Fratelli d'Italia è il responsabile regionale immigrazione della Toscana, e da Paolo Diop che di Fdi è invece il responsabile immigrazione a livello nazionale.

Per il reddito di cittadinanza si continua a dire spesso che trattasi di una misura che contrasta la povertà, peraltro solo in parte, ma che in realtà crea pochissimi posti di lavoro. Inoltre, nel sistema del reddito di cittadinanza ci sarebbe almeno una falla in quanto chi ha un permesso di soggiorno permanente può andare ad aggirare i paletti che sono imposti dalla legge collegata al sussidio in accordo con quanto è stato riportato da IlGiornale.it.

Falla nel #redditodicittadinanza: anche con un lavoro all'estero gli stranieri incassano il sussidio https://t.co/5Q74QbS3mP pic.twitter.com/jPwhTXSLFw

— ilGiornale (@ilgiornale) December 22, 2019

Secondo quanto denunciato da Fdi, il partito politico guidato da Giorgia Meloni, gli stranieri incasserebbero il reddito di cittadinanza anche se hanno un lavoro all'estero. A svelare l'inghippo, in particolare, è stato Andrea Romiti, che per Fratelli d'Italia è il responsabile regionale immigrazione della Toscana, e da Paolo Diop che di Fdi è invece il responsabile immigrazione a livello nazionale.