Il reddito di emergenza è contenuto nell'articolo 19 del Decreto Aprile, la cui bozza, però, è stata resa pubblica solo a maggio. Vengono rese note, in via abbastanza ufficiale, le caratteristiche del nuovo reddito di emergenza: l'ennesima misura a sostegno delle famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà economia a causa dell'emergenza coronavirus. Diciamo più che altro speriamo che le possa aiutare economicamente in modo reale, e che non rimanga solo un articolo scritto in un decreto, la cui realizzazione non si inciampi come mille altre iniziative messe in piedi in questi giorni.

Finalmente è possibile scoprire quali siano le caratteristiche del reddito di emergenza: questa volta se ne può parlare con una maggiore cognizione di causa, essendo stata inserite nella bozza del decreto in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Reddito di emergenza: chi sono i beneficiari

Come era già nelle intenzioni dei politici, il reddito di emergenza è una forma di sostegno al reddito per quei nuclei famigliari che stanno pagando dazio all'emergenza coronavirus. Le domande per ottenerlo potranno essere presentate entro il mese di luglio 2020.

Ma quali sono le modalità e i requisiti per poterne fare richiesta? Provvediamo ad elencarne i principali:

residenza in Italia. Deve essere verificata per il componente della famiglia che ne fa richiesta;

il reddito del nucleo famigliare deve essere inferiore, il mese precedente la richiesta ed almeno per la durata dell'erogazione dello stesso, all'importo dello stesso reddito di emergenza;

il patrimonio mobiliare della famiglia deve essere, per l'anno 2019, inferiore ai 10.000 euro, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro;

valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

Reddito di emergenza: ecco a cosa è incompatibile

Non tutti possono richiedere il reddito di emergenza. Ne sono, infatti, esclusi quanti all'interno della propria famiglia abbiano componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità riferibili agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Tra queste rientrano quelle relative al bonus 600 euro per le partite iva. Quindi chi avesse ricevuto in qualche modo un bonus ne sarebbe escluso.

E' compatibile, invece, con il reddito di cittadinanza. Nella bozza del decreto è riportato che nel caso in cui all'interno del nucleo famigliare ci siano dei percettori del reddito di cittadinanza, per i per i quali l’ammontare del beneficio risulti inferiore all’importo del Reddito di emergenza può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma del reddito di emergenza in totale.

Non hanno diritto a richiedere il reddito di emergenza quanti siano in stato detentivo. Ne sono esclusi per tutta la durata della pena. Ne sono esclusi anche quanti siano ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Reddito di emergenza: le somme erogate

L'importo del reddito di emergenza è pari ad un minimo di 400 euro al mese ad un massimo di 800 euro. Il valore del reddito viene calcolato in base al numero delle persone che compongono il nucleo famigliare. L'importo sarà calcolato in base al reddito familiare, cumulando il reddito di tutti i componenti ed è riferito ad una data mensilità secondo il principio di cassa.

Per il riconoscimento ed erogazione del reddito di emergenza, si applica in base alle medesime modalità del reddito di cittadinanza. Il Rem è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda.