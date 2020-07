Reddito di residenza attiva, 700 euro al mese in Molise. Il sussidio nei Comuni con popolazione fino a 2000 abitanti, ecco come funziona la misura che ha come obiettivo primario quello di evitare lo spopolamento dei borghi . Con il primo Bando i progetti presentati sono stati oltre 900 da tutto il mondo, anche dall'America Latina per trasferirsi in Molise. 8.000 euro l'anno di reddito di residenza per tre anni.

In Italia è possibile ottenere sussidi anche per cambiare residenza, ed in particolare per chi decide di trasferirsi in un'altra regione del nostro Paese. Come riporta il sito notizieora.it, infatti, si tratta del cosiddetto reddito di residenza attiva che è stato adottato da Regioni come l'Umbria ed il Molise.

Come riportato dal sito della Regione, in Umbria il reddito di residenza attiva ha come obiettivo primario quello di evitare lo spopolamento dei borghi dopo che in Molise la misura è diventata realtà con 700 euro al mese erogati per tre anni a quelle famiglie che decidono i trasferirsi e di aprire un'attività economica o legata a servizi per la comunità.

In Molise l'Avviso relativo al 'Reddito di residenza attiva per l'accesso al Fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nei comuni con popolazione fino a 2000 abitanti', è stato pubblicato in data 17 settembre 2019 nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale della Regione.

Come riportato dal sito rainews.it, per il reddito di residenza attiva il Molise è salito alla ribalta internazionale anche perché con il primo Bando i progetti presentati sono stati oltre 900 da tutto il mondo. L'80% delle richieste di avviamento di attività imprenditoriali, infatti, è arrivato dall'estero, anche dall'America Latina.

Con il primo Bando in Molise la Regione ha stanziato 488.510,49 euro di risorse per concedere ai beneficiari un contributo unitario e complessivo di 24.000 euro suddiviso in 8.000 euro l'anno per tre anni.