Il giorno dopo il rally post-elettorale americano le Borse hanno attuato la classica correzione degli eccessi mostrati il giorno precedente. Si è vista maggior voglia di riflettere sul futuro, dopo l’entusiasmo impulsivo della seduta precedente.

La giornata, scarna di dati economici, è stata scandita da appuntamenti istituzionali. La commissione UE ha reso pubbliche le sue previsioni economiche, il FMI ha pubblicato l’aggiornamento dell’outlook sull’economia europea e la FED ha tenuto la sua riunione mensile di politica monetaria.

Di questi tre appuntamenti, l’ultimo è stato quello più scontato e che ha avuto minore impatto sui mercati. Nessuno si aspettava mosse da parte della FED, e così è stato. Il rialzo dei tassi verrà fatto nella riunione di dicembre, come da tempo previsto e ieri in qualche modo confermato dal tono del comunicato, che è sostanzialmente la fotocopia di quello del mese precedente.

L’assenza della Conferenza Stampa ha tolto anche la possibilità di stimolare Powell ad aggiungere qualcosa e di rovistare tra le sue risposte.

Intanto dalla Casa Bianca Trump ha fatto la sua prima mossa in modalità “anatra zoppa”, ma è stata assai simile a quelle che ci ha fatto vedere più volte nel biennio passato: un licenziamento. E’ toccato al ministro della Giustizia Sessions, reo di non aver sabotato l’indagine sul Russiagate a favore di Trump.

In questo modo inizia in modo aggressivo il nuovo corso che a parole, dopo l’esito del voto, ha definito come il momento della collaborazione bi-partisan.