Abbiamo già parlato nei giorni scorsi della ripresa dei negoziati tra il Governo e le Parti Sociali che hanno in agenda due appuntamenti fissati per oggi 16 settembre e per il prossimo 25 settembre. Sul tavolo della trattativa la questione legata alla transizione dall'attuale Quota 100, in scadenza il 31 dicembre 2021, ad un nuovo sistema previdenziale che vada a smussare la problematica relativa allo scalone dei 5 anni che si verrebbe a creare nel passaggio da Quota 100 al sistema precedente, entrato in vigore con la legge Fornero.

Per quanto le parti sociali si stiano impegnando a trovare una soluzione che possa essere addirittura migliorativa rispetto a quella attuale in termini di rapporto tra anni di versamenti contributivi ed età pensionabile, tutta la questione ruoterà attorno al nodo delle coperture.

Come riportato sul Sole 24 Ore, infatti, la Banca Centrale Europea, nel suo bollettino di luglio, ha sottolineato come le riforme previdenziali, in tutti i Paesi dell'Unione Europea, debbano essere impostate in maniera tale che anche i lavoratori più anziani siano stimolati a rimanere nel mondo del lavoro il più a lungo possibile.

Riforma Pensioni: il problema dei “Baby Boomers”

Il motivo è piuttosto semplice e riguarda i così detti "Baby Boomers", ovvero quel folto gruppo di persone nate nel secondo dopoguerra, tra il 1946 ed il 1964, durante il boom economico che produsse, in parallelo, anche un notevole incremento demografico. Questa categoria di persone è ormai prossima alla pensione e potrebbe creare scompensi al sistema nei prossimi dieci anni.

Riforma Pensioni: le condizioni dell’Italia

In Italia, dove la spesa pensionistica per il 2020 si aggirerà, secondo le stime, attorno ai 280 miliardi di euro, la problematica è resa ancor più grave da un altro aspetto: l'elevata percentuale di pensioni percepite da chi ha meno di 65 anni. Nonostante infatti siano già passati 8 anni dall'introduzione della Riforma Fornero, la spesa per le pensioni di coloro che hanno due o più anni meno dei 67 anni stabiliti come requisito base per accedere alla pensione di vecchiaia, è ancora pari al 16% del totale.

Un dato che gioco forza inciderà nelle prossime scelte da parte del governo limitandone il raggio di azione e che rischia di lasciare con l'amaro in bocca, per quelle che potrebbero essere le nuove condizioni previdenziali, non solo chi è prossimo alla pensione, ma anche tutti gli appartenenti alla "generazione X", vale a dire chi è nato tra il 1965 ed il 1980.