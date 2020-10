L’estate ormai è terminata, le scuole hanno ripreso la piena attività e gli uffici sono tornati operativi: la vita quotidiana è tornata alla normalità anche dopo la pandemia di coronavirus. L’arrivo del freddo, però, ha colto di sorpresa moltissimi italiani, che spesso si sono ritrovati raffreddati o hanno dovuto fronteggiare qualche piccolo malanno di stagione. Con l’arrivo dell’autunno si avvicina anche il momento dell’accensione del riscaldamento condominiale: qual è il calendario 2020/2021 e quali sono le fasce orarie?

In molti si pongono la stessa domanda dopo che un’ondata di aria gelida ha investito il nostro Paese e dopo una settimana che ha portato danni non soltanto nel Nord Italia, ma in diverse Regioni della penisola. Solitamente i riscaldamenti si accendono a partire dalla metà del mese di ottobre e fino almeno al mese di marzo dell’anno successivo, ma esistono alcune date specifiche per ciascuna città italiana.

Il D.P.R. numero 412 del 1993, infatti, stabilisce quali sono le fasce orarie di accensione e spegnimento del riscaldamento e da quale data del calendario sarà possibile iniziare a girare le manovelle dei termosifoni. Occorre tenere presente che eventuali eccezioni si potranno fare per quei territori colpiti da calamità naturali: sarà in questo caso onere del sindaco del Comune interessato prevedere orari differenziati rispetto alla tabella di riferimento.

Si parte dal 15 ottobre 2020 con l’accensione dei primi caloriferi nelle zone considerate più fredde per poi arrivare – nelle zone più tardive – fino al 1° dicembre 2020. Lo spegnimento, invece, si aggira tra i mesi di marzo e aprile 2021, con altrettante differenziazioni. Ecco il calendario aggiornato sulle fasce orarie, sui mesi di accensione e spegnimento dei riscaldamenti e sulle temperature massime consentite all’interno delle abitazioni.

Accensione riscaldamento condominiale 2020

Il D.P.R. numero 412 del 1993 – come detto – e la legge numero 10 del 1991 regolano l’accensione del riscaldamento condominiale e suddivide il territorio italiano in diverse zone differenziate per il clima e per le temperature. Il criterio di ripartizione è la temperatura media registrata durante l'anno precedente. Per questo motivo, alcuni luoghi e alcune Regioni potranno accendere i caloriferi già a partire da metà ottobre (il 15 ottobre è la prima data utile), mentre per altre Regioni occorrerà attendere l’arrivo di temperature più fredde (l’ultima accensione è prevista per il 1° dicembre).

Oltre alla normativa nazionale, comunque, è importante anche tenere presente il regolamento condominiale, nel quale vengono solitamente indicate le fasce orarie durante le quali è possibile accendere i caloriferi ed eventualmente le fasce di spegnimento dei termosifoni. Vi sono anche alcune differenze tra i palazzi che hanno optato per un riscaldamento autonomo e quelli che invece ne hanno uno centralizzato.

Come individuare le fasce climatiche

Il calendario completo dell’accensione dei caloriferi per la stagione invernale 2020/2021 prevede una serie di date differenti sulla base della collocazione geografica dei territori: si parte dal 15 ottobre 2020 e si termina con le ultime zone il 1° dicembre 2020.

Le fasce climatiche vengono stabilite per legge suddividendo i Comuni italiani in zone, prevedendo alcune eccezioni per i territori particolarmente freddi nei quali non sono in vigore limitazioni mensili o fasce orarie.

Per valutare quando un territorio sia o meno freddo occorre utilizzare il criterio del "grado-giorno", ovvero si procede facendo la somma delle differenze (solo con segno positivo) tra la temperatura convenzionale e quella media esterna giornaliera, utilizzando come parametro un periodo annuale convenzionale di riscaldamento. Una volta effettuato il calcolo viene assegnata a ciascuna zona una limitazione oraria all’accensione dei termosifoni: si passa dalle 14 ore giornaliere dei territori più freddi alle 6 ore giornaliere delle zone insulari. Vediamo nel dettaglio quali date segnare sull’agenda.

Riscaldamento condominiale, accensione dal 15 ottobre: le zone

Le prime zone a poter accendere il riscaldamento condominiale sono quelle classificate nel territorio E, ovvero tutti quei Comuni che il Decreto ha individuato come i più freddi d’Italia. In tali luoghi, inoltre, la temperatura registra una media di gradi-giorno compresa tra 2.101 e 3.000.

Da giovedì 15 ottobre 2020, quindi, potranno accendere il riscaldamento condominiale le abitazioni collocate nelle seguenti città (da Nord a Sud): Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti, Frosinone, L’Aquila, Campobasso, Potenza ed Enna.

Per i suddetti Comuni, in particolare, il riscaldamento resterà attivo da giovedì 15 ottobre 2020 sino a mercoledì 14 aprile 2021. Ogni giorno, però, si potranno accendere i caloriferi fino a un massimo di 14 ore.

Riscaldamento condominiale, accensione da novembre: le zone

Un’altra serie di Comuni italiani, invece, potrà accendere il riscaldamento soltanto a partire dal mese di novembre 2020. Nel dettaglio, in queste zone si potranno tenere i caloriferi accesi fino a un massimo di 12 ore al giorno da domenica 1° novembre 2020 fino a mercoledì 14 aprile 2021. Qui ci sono temperature registrate con gradi-giorno compresi tra 1.401 e 2.100.

Le aree interessate sono quelle inserite nella zona D, considerate quindi meno fredde delle precedenti. Via libera all’accensione dei caloriferi dal 1° novembre anche a Genova, La Spezia, Savona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Roma, Viterbo, Terni, Avellino, Chieti, Pescara, Foggia, Isernia, Matera, Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia.

Vi è anche una seconda slot di Comuni che potranno accender ei riscaldamenti soltanto a partire da domenica 15 novembre 2020 e fino a mercoledì 31 marzo 2021. Per questi territori il massimo di accensione del riscaldamento giornaliero è di 10 ore.

I Comuni inseriti nella zona C – che potranno accendere i termosifoni dal 15 novembre 2020 – sono i seguenti: Imperia, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Oristano, Sassari, Ragusa, Latina, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari e Lecce. In queste zone la temperatura media gradi-giorno si aggira tra 901 e 1.400.

Riscaldamento condominiale, accensione dal 1° dicembre: le zone

Infine, è prevista un’ultima zona italiana nella quale i riscaldamenti condominiali potranno essere accesi soltanto a partire dal 1° dicembre 2020. Si tratta, nel dettaglio, dei Comuni considerati più caldi rispetto al resto della penisola: in queste zone i caloriferi rimarranno attivi da martedì 1° dicembre fino a lunedì 15 marzo 2021.

La zona tirrenica e le isole sono state inserite nelle zone A e B, che comprendono le seguenti città: Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle. Il massimo di ore giornaliere nelle quali sarà possibile godere del riscaldamento è di 6 ore (in quanto la temperatura gradi-giorno è inferiore a 600). La stessa normativa, comunque, riguarda anche Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa, Palermo, Messina, Catania e Agrigento. In queste città, però, sarà consentito tenere accesi i riscaldamenti condominiali fino a un massimo di 8 ore giornaliere e per un periodo compreso da martedì 1° dicembre 2020 fino a mercoledì 31 marzo 2021. La temperatura gradi-giorno di tali città si aggira tra i 600 e i 900.

Riscaldamento condominiale senza limiti di orario: le eccezioni

Esistono alcune città considerate talmente fredde da non necessitare alcun limite temporale per l’accensione dei riscaldamenti condominiali. Infatti, se il decreto suddivide i territori in base alle temperature e al clima, stabilendo fasce orarie e mensilità nelle quali accendere i caloriferi; per le zone F non sono previste limitazioni.

Le città interessate da questa deroga sono tre, con una media gradi-girono superiore a 3.000: Cuneo, Belluno e Trento. In considerazione delle temperature gelide di questi territori, quindi, non sono previste limitazioni sui riscaldamenti.

Esistono, però, ulteriori eccezioni al calendario descritto nei precedenti paragrafi. Infatti, nel caso in cui in determinati territori si verifichino importanti calamità naturali tali da determinare la necessità di apporre eventuali modifiche, spetterà al sindaco del Comune disporre il nuovo calendario e stabilire le fasce orarie nel corso delle quali sarà possibile accendere i riscaldamenti condominiali.

Infine, esistono alcuni particolari impianti di riscaldamento per i quali non sono in vigore fasce orarie di accensione o spegnimento. Trattasi, nel dettaglio, di impianti che consentono la contabilizzazione del calore in quanto dotati di una centralina climatica o di un cronotermostato. Rientrano in questa eccezione anche gli impianti gestiti con contratto di servizio energia per perseguire un maggiore risparmio in termini energetici.

Riscaldamento condominiale: temperatura e fasce orarie

La temperatura massima fissata per legge per quanto riguarda gli ambienti chiusi è di 20 gradi: ciò significa che abitazioni e negozi non potranno accendere i caloriferi superando tale soglia. Il tutto è stato definito in un quadro di riduzione dell’inquinamento dell’aria. Saranno comunque tollerati scostamenti fino a un massimo di 2 gradi oltre il limite all’interno delle abitazioni, delle scuole e degli uffici. Per quanto riguarda, invece, gli immobili adibiti ad attività artigianali e industriali, il limite di temperatura scende a 18 gradi.

Le fasce orarie di utilizzo del riscaldamento condominiale prevedono un’accensione intorno alle ore 5 del mattino e uno spegnimento che deve necessariamente avvenire entro e non oltre le ore 23. Le ore di attività dell’impianto sono frazionate durante l’arco della giornata e ciascuna zona riconosciuta nel decreto può tenere accesi i caloriferi per un totale complessivo di ore giornaliere.