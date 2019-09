Gli analisti di DWS avevano avvertito: “le prospettive dell’economia mondiale stanno peggiorando e l’escalation delle tensioni commerciali potrebbe innescare ulteriori downgrade.” Purtroppo, è quello che sta succedendo. Per alcune economie orientate alle esportazioni, in particolare Germania e Spagna, abbiamo dovuto tagliare le previsioni di crescita per il 2019 e il 2020. Rimangono invece invariate al 2% le nostre previsioni di crescita degli Stati Uniti per il 2020, ma attualmente ci aspettiamo solo il 2,3% per il 2019, 0,2% in meno rispetto a tre mesi fa. Questa riduzione in realtà non dipende dagli sviluppi economici del 2019, bensì è dovuta a una revisione dei dati storici relativi al 2018. Quest’anno il dinamismo economico degli Stati Uniti si è indubbiamente indebolito, con la progressiva attenuazione degli stimoli legati ai tagli fiscali, ma questi sviluppi rientravano fin dall’inizio nelle previsioni di DWS sul prodotto interno lordo (PIL).

In realtà, se consideriamo gli Stati Uniti singolarmente, possiamo dire che i segnali economici sono più che altro eterogenei, ma non negativi. Il rapporto tra indicatori anticipatori e coincidenti, ad esempio, rimane prossimo all’ultimo picco raggiunto. Gli indicatori anticipatori, quali i nuovi ordini manifatturieri, aiutano a prevedere i trend futuri, mentre gli indicatori coincidenti, come il reddito personale, sono misurati in tempo reale. Quindi se il reddito personale diminuisce e gli ordini iniziano contemporaneamente a deteriorarsi, si può notare, a parità di condizioni, una riduzione di tale rapporto. Nei precedenti cicli statunitensi, questo rapporto è quasi sempre diminuito sensibilmente molto prima dell’inizio delle recessioni, mentre il pattern attuale assomiglia più da vicino ai rallentamenti congiunturali temporanei osservati in passato. Ulteriori indizi di questa situazione sono il numero crescente di lavoratori temporanei assunti dalle aziende e le condizioni finanziarie ancora ampiamente in linea con una crescita economica appena superiore al 2%.