Sebbene alcuni osservatori temano che il ciclo economico globale si stia concludendo, Michael Hasenstab, CIO di Templeton Global Macro di Franklin Templeton, descrive il rallentamento della crescita come una decelerazione ciclica, non come la fine del ciclo. Ciò che teme di più sono invece le vulnerabilità politiche che sta osservando nell’economia globale di oggi e sostiene che l’aspetto più preoccupante è la crescente frammentazione del mondo dovuta alle politiche populiste.

Un mondo di estremi

A Michael Hasenstab viene spesso chiesto quale sia, a suo avviso, il rischio più grande per l’economia globale. Oggi, Michael Hasenstab direbbe che è il panorama politico estremo in molte parti del mondo. L’aumento delle frustrazioni dovuto a fattori come immigrazione e disuguaglianza di reddito ha fatto emergere il populismo sia a sinistra che a destra e questo può determinare politiche economiche molto pericolose e fiscalmente insostenibili. Queste politiche populiste promettono molto a breve termine, ma non possono realizzare risultati a lungo termine e possono imbrigliare i governi con enormi quantitativi di debito.

Più volte Michael Hasenstab ha osservato l’emergere di queste dinamiche. Negli Stati Uniti vi sono frizioni con la Cina e l’incapacità del Congresso di approvare un bilancio di spesa. Nel Regno Unito, il disaccordo sulla Brexit e su come gestirla ne sono un altro esempio. Vi è poi l’aumento della popolarità dei partiti anti-Unione Europea e anti-establishment, come in Germania, Italia o Belgio e il rigetto da parte dei francesi della visione del Presidente Emmanuel Macron di un’Europa integrata.