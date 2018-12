Il Presidente della BCE ha abbassato le previsioni di crescita per la zona euro: 1,9% per il 2018, 1,7% per il 2019 e 2020 e 1,5% nel 2021.

Gli analisti di Banca del Piemonte spiegano che Draghi non ha sorprese le attese di mercato: in maniera accomodante, ha riconfermato che la banca centrale non intraprenderà un rialzo dei tassi di interesse "almeno fino a dopo l'estate 2019 o, in ogni caso, fino al momento necessario per raggiungere gli obiettivi di inflazione e condizioni di liquidità favorevoli”. Ricordiamo che gli analisti stanno cominciando a ipotizzare che un tale aumento dei tassi non si verificherà nel corso del 2019.

Draghi ha insistito ancora una volta sui rischi per la crescita nell'Eurozona causati dalla volatilità dei mercati finanziari, dall’eccessivo protezionismo e dalla vulnerabilità dei mercati emergenti.

Il Presidente della BCE ha abbassato le previsioni di crescita per la zona euro: 1,9% per il 2018, 1,7% per il 2019 e 2020 e 1,5% nel 2021. Le previsioni di inflazione sono state abbassate all'1,8% nel 2018, all'1,6% nel 2019, all'1,7% nel 2020 e all'1,8% nel 2021.

Draghi ha nuovamente invitato i Paesi ad attuare le riforme strutturali necessarie per rilanciare la domanda interna. Ha anche messo in guardia dall'alto deficit in alcuni paesi. Il clou, come previsto dal mercato, è stato quando Draghi ha annunciato una nuova linea di reinvestimento dei titoli in scadenza nel proprio bilancio.

Il QE terminerà a dicembre, ma la Bce continuerà a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà ad alzare i tassi di interesse di riferimento, e in ogni caso, finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario. Draghi ha quindi aggiunto che "riflettiamo sul Tltro come su altri strumenti".