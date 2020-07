Pronti gli incentivi e l'ecobonus per la rottamazione auto. Dal 1° agosto quanti hanno in cantiere di cambiare la macchina possono risparmiare. Fino al 31 dicembre di quest'anno ci saranno ulteriori agevltazioni per le auto: tutto è previsto dal Decreto Rilancio, che proprio recentemente è stato convertito in legge.

Pronti gli incentivi e l'ecobonus per la rottamazione auto. Dal 1° agosto quanti hanno in cantiere di cambiare la macchina possono risparmiare. Fino al 31 dicembre di quest'anno ci saranno ulteriori agevolazioni per le auto: tutto è previsto dal Decreto Rilancio, che proprio recentemente è stato convertito in legge. Le nuove agevolazioni per la rottamazione auto prevedono un bonus secco che si trasforma in uno sconto sul prezzo della macchina per le persone fisiche e giuridiche, che decidano di acquistare il veicolo anche attraverso un leasing. L'auto deve essere nuova, di categoria M1 con emissioni non superiori a 110 g/Km di CO2.

L'ecobonus varia a seconda del livello di emissioni CO2 e se si decide di rottamare un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010. L'ecobonus è valido anche se nel periodo in cui è attiva l'agevolazione il veicolo supera i 10 anni di anzianità. A differenza dell'esistente ecobonus quello nuovo è valido eclusivamente per le automobili Euro 6 di ultima generazione (a benzina o a gasolio).

Rottamazione auto ed ecobonus: come funzionano gli incentivi!

Nel caso in cui si volesse acquistare un'auto nuova, gli sconti cambiano se il contribuente decide di rottamare o meno un veicolo vecchio. Nel caso in cui si procedesse con la rottamazione auto, l'ecobonus sarà pari a:

2.000 euro nel caso in cui si acquistassero veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2 (in questo caso sono auto elettriche e ibride);

1.500 euro per l’acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6.

L'ecobonus è subordinato al fatto che la concessionaria presso la quale si sta acquistando l'auto conceda al cliente un contributo pari ad almeno 2.000 euro. Totalmente lo sconto può arrivare a 4.000 euro per le auto con emissioni fino a 60 g/Km di CO2, e a 3.500 euro per le auto Euro 6 con emissioni da 61 a 110 g/km.

Nel caso in cui non si intenda procedere con la rottamazione di un auto, il contributo si dimezza:

1000 euro nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2;

750 euro per l’acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6.

Facendo riferimento a quest'ultimo caso, la concessionario deve effettuare uno sconto di almeno 1.000 euro. Il contributo totale sarà di 2.000 euro per le auto con emissioni fino a 60 g/Km di CO2, e di 1.750 euro per le auto Euro 6 con emissioni da 61 a 110 g/km.

Ecobonus e rottamazione: quali auto sono escluse?

Ovviamente non tutti veicoli godono dei benefici relativi all'ecobonus e alla rottamazione auto. Ci sono delle condizioni particolari da rispettare. Le agevolazioni non valgono per l'acquisto di auto usate: quindi il veicolo deve essere nuovo di fabbrica e molto probabilmente anche una nuova immatricolazione. Sarebbero, quindi, escluse le auto a chilometro zero. Il veicolo da acquistare (anche in leasing) deve essere di categoria M1 cioè destinato al trasporto di persone, avente almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Dagli ecobonus, sono quindi espressamente esclusi i seguenti veicoli:

categoria M2, che comprende i veicoli progettati per il trasporto di persone, con più di otto posti a sedere e massa massima non superiore a 5 t;

categoria M3, che comprende i veicoli con più di otto posti a sedere, con massa massima superiore a 5 t.

Sono anche esclusi tutti i veicoli appartenenti alle Categorie N che fanno riferimento ai veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.

Quanto sono vecchie le auto italiane?

Certamente l'operazione messa in campo per svecchiare il parco auto italiano è sicuramente importante, considerando che i veicoli che circolano nel nostro paese non godono di ottima salute. Secondo l’elaborazione di Facile.it, realizzata su dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiornati al 31 dicembre 2019, nei registri della motorizzazione risultano ancora registrate 3.327.113 automobili Euro 0, corrispondenti all’8,4% del totale vetture ad uso privato in circolazione. E il quadro non migliora se si allarga l’analisi sino agli Euro 3; in totale, le auto private Euro 0-1-2-3 presenti nell’Archivio Nazionale dei Veicoli della Motorizzazione sono ancora circa 13,4 milioni. Se è vero che tra questi potrebbero esserci mezzi sì iscritti ma, di fatto, non più circolanti, preoccupa comunque sapere che un terzo della auto potenzialmente in strada (34%) ha 15 anni o più di anzianità, considerando che le vetture Euro 3 sono uscite di produzione nel 2005 e quelle Euro 0 addirittura nel 1992.

Come sono distribuite sul territorio nazionale queste autovetture? Se si guarda ai valori assoluti, la maglia nera spetta alla Campania che, da sola, conta più di 503.000 auto private Euro 0 ancora immatricolate, vale a dire circa un sesto del totale italiano; alle spalle della Campania si trova la Sicilia, dove le vetture appartenenti a questa categoria sono quasi 429.000 e la Lombardia, che conta poco più di 383.000 autovetture Euro 0. Guardando i dati su base percentuale, al primo posto si conferma ancora la Campania dove addirittura il 14% delle autovetture rientra nella categoria Euro 0, mentre al secondo posto si trova la Calabria, dove la percentuale è pari al 13,7%; slitta al terzo posto la Sicilia con il 12,6%.

Stesse regioni, ma posizioni diverse, se si allarga l’analisi e si contano non solo le autovetture Euro 0, ma anche quelle Euro 1-2-3. In questo caso è la Calabria a conquistare la prima posizione della poco invidiabile classifica; nella regione quasi 1 veicolo su 2 (48,3%) appartiene ad una categoria inferiore a quella Euro 4; al secondo posto si trova la Sicilia (47,9%), mentre sul gradino più basso del podio c’è la Campania (46,7%).

Spostando l’analisi a livello provinciale emerge che maglia nera d’Italia è la provincia di Napoli, dove il 15,77% del parco auto circolante appartiene alla categoria Euro 0. Secondo e terzo posto per due province calabresi; quella di Reggio Calabria (15,32%) e la vicina Vibo Valentia (15,25%). Valore più contenuto, ma comunque superiore alla media nazionale, per la provincia di Roma, dove l’8,63% è un Euro 0, mentre in provincia di Milano la percentuale scende al 6,60%.