Salario minimo orario a 9 euro lordi per legge ? No grazie. Già oggi nei principali contratti nazionali di lavoro dell’artigianato - che presentano i livelli retributivi tra i più bassi fra tutti i settori economici presenti nel Paese - le soglie minime orarie lorde complessive sono comunque superiori alla proposta di legge proposta dal Movimento 5 Stelle.

A smontare la proposta grillina è l'Ufficio studi della CGIA, giunto a tale conclusione facendo presente che la materia contrattuale è molto complessa ed è estremamente riduttivo analizzarne solo ed esclusivamente la retribuzione oraria lorda.

Quando le parti sociali rinnovano un contratto di lavoro – segnala il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo - nello stabilire gli aspetti strettamente retributivi si tengono in considerazione anche gli altri istituti che non hanno un impatto diretto sulla busta paga, ma sono altrettanto importanti, poichè vanno a comporre il cosiddetto salario differito. Ci riferiamo alle festività, ai permessi, alle malattie, alla maternità, alla formazione, etc. Se, inoltre, teniamo conto anche degli straordinari, del Tfr, della tredicesima/quattordicesima mensilità e, ove esistono, del welfare aziendale e dei contratti integrativi territoriali, già oggi il salario minimo orario dei lavoratori interessati dai contratti collettivi nazionali è nettamente superiore ai 9 euro lordi chiesti dai 5Stelle.