E' già scattato il conto alla rovescia per la nuova fase di svendite di fine stagione da parte dei commercianti grazie ai saldi estivi 2019 che, come al solito, saranno caratterizzati da una data di partenza quasi coincidente in tutte le regioni, ma da una durata variabile tra agosto ed il prossimo mese di settembre.

Saldi estate 2019 il 6 luglio, ma con alcune eccezioni

In particolare, in quasi tutte le Regioni italiane la data di partenza dei saldi estate 2019, da cerchiare sul calendario, è quella del 6 luglio con qualche eccezione. Nel dettaglio, i saldi estivi partiranno prima di tutti in Liguria ed in Sicilia, dal prossimo 1 luglio, così come le svendite di fine stagione il giorno dopo partiranno in Basilicata.

Rispetto al 6 luglio, inoltre, i saldi estivi 2019 partiranno un giorno prima nella Provincia autonoma di Bolzano dove lo stop alle svendite di fine stagione è fissato al 17 agosto. La Regione dove i saldi estivi dureranno di più è il Friuli-Venezia Giulia, riporta Sky TG24, dal 6 luglio al 30 settembre, mentre in Liguria, come sopra accennato, è vero che i saldi partiranno prima, ma finiranno pure il 14 agosto 2019, ovverosia prima di tutte le altre Regioni italiane.