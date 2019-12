Date per i saldi invernali nel mese di gennaio del 2020, rigorosamente regione per regione. Quando terminano i saldi invernali 2020, dal Lazio alla Regione Valle D'Aosta. Saldi invernali anno 2020 online, alternativa allo shopping nei negozi fisici. I siti per i saldi invernali sul web, da Amazon ad Euronics, e passando per Zalando, Asos, Privalia, eBay, Unieuro e Mediaworld.

Subito dopo i festeggiamenti per l'anno nuovo, nel mese di gennaio del 2020 arriveranno puntuali i saldi invernali la cui data ufficiale di partenza è quella del 4/1 ma con alcune eccezioni.

Date saldi invernali mese di gennaio del 2020 regione per regione

Nel dettaglio, la nuova stagione di sconti partirà il 4 gennaio del 2020 nelle seguenti regioni italiane: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino Alto-Adige e Veneto.

Si partirà invece il 5 gennaio del 2020 in Basilicata, Emilia-Romagna, Molise, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Fa eccezione la Regione Sicilia con partenza dei saldi invernali 2020 fissata per il 2 gennaio.

Quando terminano i saldi invernali 2020, dal Lazio alla Valle D'Aosta

Decisamente più ampia, invece, è la variabilità di date per la fine dei saldi invernali 2020 che, in ogni caso, saranno concentrate tra febbraio ed il prossimo mese di marzo. In particolare, la regione italiana dove i saldi invernali 2020 finiranno prima è il Lazio con il 15 febbraio, e lo stesso dicasi per il Trentino Alto Adige. Mentre in Valle d’Aosta per gli acquisti a prezzi ribassati ci sarà tempo fino al 31 marzo.