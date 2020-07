La Campania è partita per prima ai nastri di partenza, grazie alla discrezionalità stabilita dalla conferenza Stato-Regione per la valutazione di eventuali anticipi rispetto al primo agosto, data inizialmente indicata come inizio dei saldi in tutta Italia. Ovviamente dipende dalle situazioni dell’andamento epidemiologico di tutte le regioni. Dunque, sono tante le regioni che potrebbero decidere di avviare i saldi già negli ultimi dieci giorni di luglio.

E infatti, a dirla proprio tutta, Calabria e Sicilia hanno già fatto partire i super sconti all'inizio del mese. Non proprio i saldi in senso stretto, più vendite promozionali, indicativamente del 20% e il 70% per iniziare a far fuori gli eccessi di magazzino causa lockdown.

Tuttavia sono state le uniche due regioni a farlo. Dunque, a breve, molte altre potrebbero decidere di avviare i saldi già negli ultimi dieci giorni di luglio. Un anticipo che dovrebbe permettere al commercio i recuperare punti percentuali sulle vendite.

Questa è la previsione, o forse è meglio dire la speranza, da parte di Confimprese, che anzi auspicava l’inizio dei saldi già a partire dal primo luglio scorso per tutti: “Un errore ha spiegato al sole 24 ore- che non ha permesso di ridare ossigeno alle imprese. Adesso tocca alle regioni”.

Saldi, come sarà la gestione dell'emergenza sanitaria?

Tocca alla Campania, dunque, aprire le danze dei saldi, a cui seguirà il Piemonte, ai nastri di partenza per il 25 luglio, almeno questa è la richiesta di Ascom, poi Lombardia e Friuli Venezia Giulia una cui data precisa però non c'è ancora.

A seguire, tutte le altre regioni, per un calendario letteralmente stravolto dall’emergenza sanitaria. Sarà interessante, ma anche importantissimo, verificare le misure di emergenza in quella che di fatto è una potenziale situazione di assembramento.

Dunque, la sanificazione dei locali e l’utilizzo della maschera sarà quantomai fondamentale. L’avvio dei saldi tra luglio e agosto dovrebbe permettere in questo senso di evitare folle nei negozi, che potrebbe avere effetti devastanti per un eventuale ondata ulteriore di contagi.

Perché e da chi è stata anticipata la data del primo agosto per i saldi

Era stato il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini nonché presidente della Conferenza Regioni a stabilire e fissare la data del primo agosto per quanto riguarda l’inizio del saldi. Sua la decisione di posticipare l’inizio dei saldi estivi su sollecitazione degli assessori delle attività produttive. Proprio per dare tempo ai commercianti di allinearsi con la gestione dell’emergenza e delle misure contro il coronavirus.

Tuttavia, alcune regioni hanno successivamente aperto alla possibilità di permettere ai negozi di applicare sconti e promozioni nel mese precedente, quindi già a partire da luglio.

Campania, saldi al via per dare respiro al commercio

il governatore della Campania Vincenzo De Luca, inaugurando la stagione estiva dei saldi, ha detto che "abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio. L'iniziativa servirà a consentire una ripresa dei consumi in un momento difficile".

Da Napoli già si segnala una buona affluenza nelle vie principali dello shopping sin dal primo giorno. Evidentemente la voglia di normalità cresce, nonostante le mascherine obbligatorie per accedere all'interno degli esercizi commerciali.

Prima della Campania, come detto, si sono mosse Calabria e Sicilia mentre la Lombardia e il Friuli, ma anche Veneto e Lazio, potrebbero in qualche modo anticipare l’apertura dei saldi. Ecco perché il calendario, al momento, rimane provvisorio.

Calendario saldi, primo agosto per tutti. Ma occhio al Trentino

La Lombardia ha la possibilità di anticipare le promozioni nei trenta giorni precedenti e qualcosa potrebbe muoversi presto. Lo stesso vale per il Veneto e per il Lazio.

Discorso molto diverso vale per il Trentino Alto Adige. QUi infatti nell maggior parte dei comuni, i saldi estivi hanno data d'inizio uguale a quella degli altri: dunque, il primo agosto. Ma la durata sarà di un mese solo, dunque, saldi estivi fino al 29 agosto.

Fanno eccezione i comuni turistici, dove i saldi prenderanno il via il 15 agosto per terminare il 12 settembre. Altro caso è quello di Trento e provincia. La durata dei saldi saranno di sessanta giorni ma in questo caso i commercianti sono liberi di determinare i periodi in cui farli partire.

Calendario saldi, il caso della Liguria

Altro caso particolare è quello della Liguria. Dove i saldi inizieranno il primo agosto e si concluderanno il 14 settembre. C'è però una deroga. E riguarda il divieto di vendite promozionale nei 45 giorni che precedono il primo agosto, come è spiegato anche sul sito ufficiale della Regione Liguria:

"Vista la situazione di grave emergenza che si è venuta a creare a causa del contagio da Covid19, con conseguente prolungata chiusura degli esercizi commerciali, ad esclusione delle sole attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità".

Inoltre, viene specificato, e questo vale per tutte le regioni, che tre giorni prima deve essere esposto il cartello ben visibile dall'esterno che annunci la data d'inizio dei saldi

Saldi, questo è il calendario completo: le regioni del nord

Valle d’Aosta : dal 1° agosto al 30 settembre;

dal 1° agosto al 30 settembre; Piemonte: dal 1° agosto al 26 settembre (ma l'Ascom ha chiesto l'avvio dei saldi già dal 25 luglio);

dal 1° agosto al 26 settembre (ma l'Ascom ha chiesto l'avvio dei saldi già dal 25 luglio); Liguria : dal 1° agosto al 14 settembre (con deroga del divieto di vendite promozionali nei 45 giorni che precedono il 1° agosto);

: dal 1° agosto al 14 settembre (con deroga del divieto di vendite promozionali nei 45 giorni che precedono il 1° agosto); Lombardia : dal 1° agosto al 29 settembre (la possibilità di anticipare le promozioni nei trenta giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni);

: dal 1° agosto al 29 settembre (la possibilità di anticipare le promozioni nei trenta giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni); Emilia-Romagna: dal 1° agosto al 29 settembre;

dal 1° agosto al 29 settembre; Veneto: dal 1° agosto al 30 settembre (con la possibilità di anticipare le promozioni nei trenta giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni);

dal 1° agosto al 30 settembre (con la possibilità di anticipare le promozioni nei trenta giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni); Trentino Alto Adige : in Alto Adige, nella maggior parte dei Comuni i saldi estivi dureranno dal 1° al 29 agosto, fatta eccezione per i comuni turistici in cui si inizierà il 15 agosto e si terminerà il 12 settembre. A Trento e provincia, tenendo conto di una durata massima di sessanta giorni, i commercianti potranno determinare liberamente i periodi durante i quali effettuare i saldi;

: in Alto Adige, nella maggior parte dei Comuni i saldi estivi dureranno dal 1° al 29 agosto, fatta eccezione per i comuni turistici in cui si inizierà il 15 agosto e si terminerà il 12 settembre. A Trento e provincia, tenendo conto di una durata massima di sessanta giorni, i commercianti potranno determinare liberamente i periodi durante i quali effettuare i saldi; Friuli Venezia Giulia: dal 1° agosto al 30 settembre (con la possibilità di anticipare le promozioni nei trenta giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni);

Saldi, questo è il calendario completo: le regioni del Centro

Toscana: dal 1° al 30 agosto;

dal 1° al 30 agosto; Lazio: dal 1° agosto all’11 settembre (con la possibilità di anticipare le promozioni nei 30 giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni);

dal 1° agosto all’11 settembre (con la possibilità di anticipare le promozioni nei 30 giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni); Umbria: dal 1° agosto al 29 settembre;

dal 1° agosto al 29 settembre; Marche : dal 1° agosto al 15 ottobre;

dal 1° agosto al 15 ottobre; Abruzzo: dal 1° agosto al 29 settembre.

Saldi, questo è il calendario completo: le regioni del Sud

Campania: dal 21 luglio al 1° settembre;

dal 21 luglio al 1° settembre; Calabria: dal 1° luglio al 1° settembre;

dal 1° luglio al 1° settembre; Basilicata: dal 1° agosto al 29 settembre;

dal 1° agosto al 29 settembre; Molise: dal 1° agosto al 29 settembre;

dal 1° agosto al 29 settembre; Puglia: dal 1° agosto al 15 settembre;

Saldi, questo è il calendario completo: le isole