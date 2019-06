La settimana passata è stata marchiata dalle performance comunicative delle due principali banche centrali (FED e BCE), che hanno sferzato i mercati finanziari imponendo uno scatto al rialzo di notevole coralità ed ampiezza. I mercati azionari americani hanno così potuto compiere l’impresa di tornare sui livelli record di fine aprile ed annullare completamente la correzione di maggio. Per la precisione, l’indice SP500 ha migliorato il suo massimo storico, portandolo a quota 2.964, mentre Dow Jones è arrivato a pochi punti dal suo record. Solo Nasdaq100 è leggermente attardato, essendosi fermato a poco più di un punto percentuale dai suoi massimi.

La settimana, per l’azionario americano, ha fruttato un rialzo superiore ai 2 punti percentuali rispetto al venerdì precedente, ed incrementi simili ha ottenuto anche l’azionario europeo, con l’eccezione positiva del nostro Ftse-Mib, che è salito addirittura quasi il doppio (+3,77%), annullando un po’ della sotto-performance che da due mesi lo caratterizza rispetto all’Eurostoxx50. In tutto il panorama globale azionario la scorsa settimana non si è quasi visto nessun indice, tra i principali al mondo, a segnare una performance settimanale negativa (solo l’indice indiano). Spicca il forte rimbalzo delle borse cinesi e di Hong Kong, con oltre il 4% di rialzo.

Ma in settimana è salito anche il mercato obbligazionario proprio in conseguenza della riunione FED, che ha quasi annunciato il taglio dei tassi nella prossima riunione del 31 luglio. Su questo mercato l’aumento delle quotazioni provoca il calo dei rendimenti. Perciò si è visto sul Treasury decennale americano lo sfondamento del pavimento del 2% ed il ritorno su rendimenti che non vedevamo più dal lontano novembre 2016. Anche il Bund tedesco non ha scherzato, andando a segnare il record storico assoluto di negatività di rendimento (-0,329%) e battendo il precedente livello del luglio 2016.