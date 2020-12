Impara ad investire in borsa e diventare autonomo nelle tue scelte d'investimento! Clicca qui ed accedi ad un percorso gratuito che Fabio Brigida, investitore privato e formatore, ha preparato per te. Inizia oggi la tua formazione

La pandemia da Covid 19 ha sconvolto la vita di tutti. Nessuno, delle generazioni viventi, aveva mai vissuto un evento come questo. L'ultimo, in ordine di tempo, era stato la Spagnola del 1918-1920.

I sistemi sanitari del mondo si sono trovati largamente impreparati a ciò che alcuni avevano definito come inevitabile. Bill Gates, il fondatore di Microsoft ed a capo della Bill and Melinda Gates Foundation, il più grande ente benefico del mondo, aveva avvertito sin dal 2015 che non sarebbe stato il caso "se" una pandemia fosse potuta scoppiare, dì lì a poco, ma "quando".

Le risposte dei vari governi alla pandemia sono state le più svariate, ed hanno messo in luce una completa disorganizzazione a livello mondiale. Principale responsabile è stata l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lenta ad annunciare il virus, ad identificarlo come drammaticamente epidemico, ed infine a decretarlo pandemico, cioè infettivo a livello mondiale.

Le polemiche in questo caso si sprecano, in quanto l'origine del virus è confermata essere stata nella città di Wuhan, in Cina, probabilmente per zoonosi, cioè il classico salto che fa un virus dagli animali all'uomo, e viceversa. E l'ente sanitario mondiale, finito sotto polemica per questo, pare che sia stato almeno in parte connivente, sotto forte pressione cinese, che ne è un largo erogatore di fondi, onde ritardare al massimo le "cattive notizie" in merito al virus.

Cosa è successo

La pandemia ha messo in crisi, dicevamo, i sistemi sanitari mondiali. Non hanno aiutato tardive misure messe in campo dai vari Stati, la prima delle quali doveva essere il blocco dei vettori aerei. Ma, si sa, "economy rules", e sciocche logiche di mercato, che non avevano alcuna speranza di essere risparmiate dal virus, hanno purtroppo contribuito alla sua diffusione.

Il risultato sono stati ospedali sotto pressione, medici ed operatori sanitari che all'inizio hanno operato senza prendere precauzioni, e che hanno pagato un pesante tributo all'inefficacia delle regole che gli Stati avevano, o stavano mettendo frettolosamente in piedi. Le terapie intensive sono state prese d'assalto, e in alcuni casi sono andate totalmente in tilt durante la primavera.

L'esito sono stati molti più morti, a livello globale, di quanti sarebbe stato lecito aspettarsi se si fosse pensato, ed agito preventivamente, sul fatto che una pandemia come questa fosse potuta avvenire, un giorno o l'altro.

Nessun Paese è stato colpito come gli Stati Uniti, che tutt'oggi sono quello più sotto pressione. Al fatto ha contribuito anche una gestione da parte dell'amministrazione Trump assolutamente inadeguata, con continua negazione e sottovalutazione del problema, delegittimazione degli studiosi, proposte di assurde cure che non avevano né capo né coda. E la cosa è continuata anche quando lo stesso Presidente Trump è stato contagiato ed è finito in terapia intensiva.

L'ineguaglianza dell'assistenza sanitaria

Un interessante approfondimento di BNP Paribas AM, nella sua nuova sezione Investigator, permette di approfondire queste questioni.

Il fatto che gli Stati Uniti, la nazione più evoluta dal punto di vista commerciale e tecnologico del mondo, e forse l'unica vera superpotenza ancora presente sulla Terra, sia stata la più colpita, deve far riflettere. Tra l'altro il sistema sanitario americano, ancora largamente privato, ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza di una soluzione come questa.

Un dato va subito posto in rilievo, e non riguarda solo gli States, ma tutto il mondo. E' un dato ormai affermato ed in letteratura che i determinanti sociali della salute, cioè dove si nasce ed in che condizione, dove si cresce, vive, si lavora e si invecchia, determinino il 50% degli effetti sulla salute. Non è uguale nascere bianchi a Boston o New York, o indiani in uno slum di Calcutta o neri in uno di Kinshasa.

Inoltre, è altrettanto confermato da studi che un altro 30% della salute di un individuo è determinato dal suo comportamento in ambito salutistico, cioè come mangia e beve, se fa uso di droghe o abuso di alcol e tabacco, e se fa o meno esercizio fisico regolare. Quindi un 80% dello stato di salute di una persona non dipende affatto dall'assistenza clinica.

Come prima cosa, perciò, bisognerebbe chiedersi come superare l'ineguaglianza davvero grossa che c'è ancora, sia in America, che in diverse parti del mondo, per l'assistenza clinica.

Dal sistema privato ad uno di valore

Tre presidenti USA, cioè F.D. Roosevelt, Lyndon Johnson e Obama, hanno esteso le cure mediche ai meno abbienti. Come risultato, circa 1/3 della popolazione americana oggi può accedere a cure mediche a spese dello Stato. Ma queste non sono paragonabili al livello medio che possono avere coloro che si possono permettere un'assicurazione medica, obbligatoria in America per chiunque, e che ad oggi costituisce uno dei maggiori problemi sociali nella "terra degli uomini liberi", come dicono le famose parole di Star-Spangled Banner, ossia l'inno americano.

C'è dunque un'alternativa al sistema attualmente in uso? Perché questo sistema rischia di incentivare frodi e un trattamento eccessivo, visto che premia l'uso di terapie e medicinali. Non solo, ma non favorisce i trattamenti complessi di cui possono aver bisogno determinate persone, e chiaramente amplifica, anziché ridurre, il divario sociale ed il bisogno assistenziale, favorendo in fondo le disuguaglianze.

Una soluzione potrebbe essere un sistema basato sul valore, che possa consentire di collegare i rimborsi ai risultati raggiunti. In questo modo si allineerebbero gli interessi di tutti, ed i fornitori ed coloro che pagano le prestazioni potrebbero affrontare quei fattori che migliorano la salute dei pazienti. Nel farlo, ridurrebbero dei costi fondamentali, come quello della prevenzione.

L'innovazione nel settore salute

Se c'è una cosa che la pandemia ha messo in luce è che la tecnologia e l'innovazione sono state fondamentali per studiare velocemente il virus pandemico e per trovare un vaccino.

Un esempio? L'uso dei computer quantitistici di Google, IBM e D-Wave per calcolare tutte le possibili interazioni tra le proteine di superficie del virus (gli spike) e le cellule del corpo, in modo tale da poter subito scartare tutte quelle molecole farmaceutiche che non servissero per una risposta pronta all'insorgere della polmonite interstiziale bilaterale, che il virus stesso provoca.

I vaccini che sono stati sviluppati, e che si stanno finendo di sviluppare, poi, sono sia di tipo tradizionale che con una nuova tecnica, legata all'mRNA (RNA messaggero), ed il loro sviluppo è stato grandemente accelerato dalla CRISPR, la nuova tecnica di editing genetico che sta risolvendo annosi problemi legati a molte malattie genetiche.

Ma non solo. Investimenti nelle tecnologie mediche permetteranno un'interoperabilità dei dati, una connettività maggiore e migliore, un più corretto monitoraggio da remoto, una migliore sorveglianza dei malati affetti da malattie infettive, analisi migliori e più precise, un deciso balzo in avanti della tecnologia indossabile e dispositivi ancor più precisi. In ambito terapeutico, farmaci migliori e più precisi ne ridurrebbero il prezzo.

Lo sviluppo della telemedicina

Il concetto di telemedicina, cioè della cura a distanza di un paziente, non è certo nuovo. Ed è altrettanto certo che, nella nostra era digitale, abbia subito un deciso balzo in avanti. Ma quanto fatto finora è niente a paragone di cosa sta succedendo obbligatoriamente a causa della Covid-19.

Tutto sta passando sul virtuale. La pandemia ne ha solo accelerato la diffusione e l'adozione. I vantaggi? Cure più urgenti fornite più velocemente ed in maniera più mirata; un coinvolgimento più diretto dei pazienti e, controintuitivamente, più empatico; un miglior coordinamento; una gestione più economica, e dunque migliore, delle cure; la possibilità anche per pazienti che vivono in aree isolate di avere le migliori cure.

Un esempio pratico è il diabete, che solo negli USA genera spese annue per le cure per 237 miliardi di dollari e 90 miliardi di dollari di danni, all'anno, per la riduzione della produttività dei pazienti. La tecnologia ha così migliorato l'ingegneria dei dispositivi, del software e della connettività che oggi monitor sempre più piccoli ed integrati inviano le letture della glicemia a microinfusori corporei che, grazie ad appositi algoritmi, calcolano in maniera esatta la dose di insulina da iniettare al paziente. Risultato? Pazienti più indipendenti e riduzione drastica dei costi di assistenza clinica.

L'intelligenza artificiale è tra noi anche in campo sanitario

Gli esempi fatti prima, in merito all'analisi del coronavirus della Covid-19, confermano quanto detto prima. E' solo grazie all'uso esteso dei sistemi di intelligenza artificiale e di computer non alla portata di tutti, oltre che alla condivisione globale dei dati e delle scoperte effettuate, che si sono avuti, in soli 10 mesi, dei vaccini.

Dai 5-8 anni che ci vogliono, tra sperimentazioni e permessi, il tempo è stato drasticamente ridotto prima di tutto in ambito burocratico. Ma sono soprattutto la mole di dati clinici analizzati dai sistemi di intelligenza artificiale che ha permesso una così rapida compressione dei tempi. Il tutto, lo stanno certificando i vari enti regolatori dei vari Stati, senza chiaramente sacrificare niente sulla sicurezza delle molecole vaccinali create.

l'IA ha accelerato drammaticamente tre aree della sistema-salute nel mondo: previsione, screening e valutazione. Un esempio splendido di questa cosa è una tecnologia tutta italiana, recentemente presentata a Torino. Igoodi realizza una scansione completa del corpo umano tramite una cabina di scansione fotogrammetrica. Una avanzata piattaforma tecnologica per l'elaborazione dei dati mette a disposizione una moltitudine di parametri. Tra questi quelli della salute di un individuo, in pratica la sua omeostasi, sono primari.

L'analisi di questi parametri permetterà, per esempio, di sperimentare cure sull'avatar, cioè sulla forma cibernetica di un individuo, e non sulla persona direttamente. Trovata la cura giusta, essa verrà fornita all'individuo, specifica per lui.