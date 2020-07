Nell’aula del Senato il segretario della Lega Matteo Salvini ha tuonato contro l’accordo raggiunto dal Premier Conte sul Recovery Fund. Il leader del Carroccio prevede che, in base all’accordo raggiunto in Europa, vi sarà “la cancellazione di Pensioni Quota 100 e il ritorno alla Legge Fornero”. Cerchiamo di capire cosa che c’è di vero in quello che dice Salvini.

Nell’aula del Senato, in occasione del dibattito che ha seguito l’informativa del Presidente del Consiglio sugli esiti del Consiglio Europeo, il segretario della Lega Matteo Salvini ha tuonato contro l’accordo raggiunto dal Premier Conte sul Recovery Fund.

Durante il suo discorso, il senatore Salvini ha toccato diversi punti: agricoltura, tasse, burocrazia, scuola e pensioni. Su quest’ultimo punto, in particolare, il leader del Carroccio prevede che, in base all’accordo raggiunto in Europa, vi sarà “la cancellazione di Pensioni Quota 100 e il ritorno alla Legge Fornero”. Cerchiamo di capire cosa che c’è di vero in quello che dice Salvini.

I dubbi europei su Pensioni Quota 100 e la risposta di Salvini

Pensioni Quota 100 è stata una riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 ed era, insieme al reddito di cittadinanza, uno dei cavalli di battaglia del governo Conte 1 a trazione MoVimento 5 Stelle-Lega. In particolare, è stata la Lega di Matteo Salvini la forza di governo a spingere di più per l’introduzione della misura.

La riforma era finalizzata ad ammorbidire gli effetti della tanto criticata Riforma Fornero delle pensioni. I soggetti possono richiedere la pensione Quota 100 solo se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Questa riforma è stato uno degli elementi che ha sollevato più dubbi a livello europeo, complicando il raggiungimento di un accordo sul Recovery Fund. I cosiddetti paesi frugali (Danimarca, Austria, Paesi Bassi, Svezia e Finlandia) hanno più volte utilizzato Pensioni Quota 100 come esempio dell’incapacità dell’Italia di gestire in maniera efficiente questa grossa somma di fondi europei.

La riforma voluta dalla Lega di Matteo Salvini, che permette cinque anni di anticipo sull’età legale per il pensionamento, è considerata eccessiva dai paesi del gruppo dei frugali. Nei Paesi Bassi, ad esempio, gli anni di anticipo possibili sono solamente due. L’Italia è quindi vista come un paese che spende troppo per le pensioni e la misura è stata definita dal Premier Olandese Rutte un “privilegio ingiusto”.

Alla luce di questa discussione sollevata a livello europeo, il leader del Carroccio ha dichiarato che, sulla base dell’accordo europeo, si sta preparando “la cancellazione di Quota 100 e il ritorno alla Legge Fornero”, nonostante, continua Salvini, “Quota 100 abbia restituito vita, speranza e futuro a 300 mila donne e uomini in questo paese e ha permesso a tanti giovani di incominciare a lavorare”.

L'intenzione del governo è quella di mantenere la misura fino a scadenza (31 dicembre 2021). Dopodiché, si stanno valutando varie ipotesi, le quali, comunque, non comprendono un ritorno completo alla Riforma Fornero. La ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone ha dichiarato che il governo è al lavoro al lavoro per limare lo scalone che si è creato tra chi è potuto andare in pensione a 62 anni (con 38 anni di contributi) tramite Quota 100 e chi, invece, è ancora costretto ad aspettare i 67 anni, come previsto dalla Legge Fornero.

L’ipotesi è quella di introdurre per tutti Quota 101 per garantire delle regole certe e uguali per tutte le categorie di lavoratori.

Quanto c’è di vero in quello che dice Salvini sui risultati di Pensioni Quota 100?

Matteo Salvini continua a rivendicare con successo l’introduzione di Pensioni Quota 100 in quanto strumento che ha permesso a 300 mila persone di liberarsi dalla “gabbia della Fornero” e ha creato tanti posti di lavoro per giovani italiani.

Tuttavia, analizzando i numeri dalla riforma, i risultati ottenuti da Quota 100 non sembrerebbero giustificare il suo l’elevato costo, né tantomeno la soddisfazione della Lega di Salvini.

Nel 2019, i costi della misura si sono aggirati intorno ai 5 miliardi, impiegati a favore di una platea di beneficiari inferiore alle 250 mila persone. Per di più, la misura è finanziata in deficit per cui i costi di Pensioni Quota 100 vengono sostenuti tramite il debito pubblico. Questo forma di finanziamento è del tutto incompatibile per uno strumento di welfare duraturo e rende la riforma più simile ad un mezzo di propaganda per mantenere alti i consensi nel breve periodo che ad una soluzione pensionistica di lungo termine.

Matteo Renzi, da sempre uno dei critici più agguerriti di Quota 100, ha dichiarato di ritenere la misura "un furto alle nuove generazioni".

Pensioni Quota 100 è risultata deludente anche da un punto di vista dei posti di lavori creati. Secondo il Sole 24 Ore, a fronte di 200mila uscite con quota 100, ci sarebbero 70mila assunzioni di giovani. Nella classifica delle “professioni” il turnover più marcato è per cuochi e camerieri, pressoché nullo per i lavori ad alta specializzazione. I risultati sono, comunque, ben al disotto rispetto al rapporto 1 pensionato 1 nuovo assunto inizialmente prospettato.

La nuova proposta di Salvini sulle pensioni

Durante il suo discorso, Matteo Salvini ha avanzato un’altra proposta in tema pensionistico. Per riportare in Italia i 373 mila pensionati attualmente residenti all’estero, il leader leghista propone di adottare il modello portoghese detassando le pensioni nelle regioni del Sud Italia.

In primo luogo, Matteo Salvini non menziona il fatto che un regime di tassazione agevolato per i pensionati che si trasferiscono dall’estero è già in vigore nel nostro paese. La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la possibilità di godere per 10 anni una flat tax al 7 per cento su tutti i redditi esteri recepiti da titolari di pensioni private per chi si trasferisce da un Paese straniero. L'agevolazione vale per le regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con meno di 20 mila abitanti.

In secondo luogo, ancora una volta il leader della Lega si dimostra più interessato ad investire ulteriori miliardi sulle pensioni che ad avanzare proposte per risolvere altri problemi atavici del nostro paese come la disoccupazione giovanile e la fuga dei talenti italiani all’estero.

Come funziona Pensioni Quota 100 introdotta dalla Lega di Salvini

I soggetti che possono richiedere la pensione Quota 100, come già detto, devono essere in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo viene presa in considerazione la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere raggiunto, su domanda dell’interessato, anche sommando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle suddette forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

A chi spettano le pensioni di Quota 100?

La pensione Quota 100 non è compatibile con altri redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100.

La percezione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione di questi redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Questo significa che vengono ricompresi il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Quota 100, inoltre, si applica anche alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Invece, alla prestazione non si applica al personale appartenente alle Forze armate, al personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, al personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.