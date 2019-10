Saudi Aramco ha rinviato, probabilmente di qualche settimana, l'atteso lancio della sua offerta pubblica iniziale.

Saudi Aramco: Ipo slitta ancora. Rumor su rinvio di settimane

Secondo quanto hanno rivelato indiscrezioni di stampa, il colosso petrolifero di proprietà della casa regnante saudita vuole fornire agli investitori prima procedere alcuni aggiornamenti sui risultati delle attività del gruppo dopo i pesanti attacchi contro i suoi impianti a metà settembre.

La Aramco, la più grande società di Oil&Gas al mondo, avrebbe dovuto presentare la prossima settimana il prospetto del suo piano per collocare a novembre una quota tra l'1% e il 2% sul mercato domestico, il Tadawul, prima di un possibile sbarco su un listino internazionale. l’Ipo del secolo.

Aramco: sbarco in borsa rinviato causa attacchi Abqaiq

A cambiare i programmi sarebbero stati però gli attacchi con droni e missili del 14 settembre contro gli impianti petroliferi di Abqaiq e Khurais, che hanno messo in ginocchio temporaneamente metà della produzione di greggio dell'Arabia Saudita, primo esportatore mondiale della materia prima. Aramco vuole insomma rassicurare gli investitori presentando risultati relativi al periodo successivo agli incidenti, secondo le fonti.

Quotazione Aramco: i tempi dell'operazione

“Vogliono fare tutto quel che possono per raggiungere il target di valutazione, e dunque risultati solidi dopo l'attacco li metterà in una posizione di maggiore forza,” spiega una fonte della CNBC. Mentre altre voci fanno sapere che l'offerta è stata spostata e non c'è ancora una nuova data per la quotazione.