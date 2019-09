Sciopero Fridays for future: nella battaglia per l'ambiente degli studenti guidati da Greta Thunberg, c'è un tema che riguarda anche gli investitori.Sciopero Friday for future: perché Greta cambia anche il mercato

I riflettori della cronaca sono puntati oggi, 27 settembre 2019, sui Fridays for future, l'ondata di scioperi studenteschi che porterà in oltre 160 piazze italiane migliaia di studenti ispirati avanti da Greta Thunberg, la giovane attivista che ha recentemente guidato una serie di proteste globali contro il disinteresse dei governi per la lotta ai cambiamenti climatici: un evento che segue di poche ore l' 'irruzione' di Greta all'ultimo vertice delle Nazioni Unite sul clima, dove con un duro e accorato discorso la sedicenne svedese ha rimproverato i grandi del Pianeta di saper discutere solo di "denaro e racconti fantasiosi su una crescita economica infinita".

Sciopero Friday for future: l'effetto Greta Thunberg

Paradossalemente, c'è però un risvolto di questa nuova manifestazione del movimento ambientale internazionale presentatasi sotto l'etichetta "Greta" che ha in realtà a che vedere proprio con il modo in cui il mondo degli affari cambierà in futuro, un futuro dove con ogni probabilità la consapevolezza green è destinata a pesare sempre di più anche nel campo degli investimenti.

Friday for future sì, sciopero sì, ma anche tema d'investimento

Non è un caso che da tempo abbia preso piede tra gli analisti di mercato un'area di ricerche dedicate ad operatori finanziari interessati ai cosiddetti investimenti sostenibili: un approccio cioè che - secondo una definizione corrente - mira a creare valore per l’investitore integrando, nella valutazione di imprese e istituzioni, l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo (in inglese, ESG, acronimo di Environmental, social and governance). E che per inciso può anche rivelarsi molto remunerativa. E proprio questa settimana un nuovo report di Bank of America Merrill Lynch ha acceso un faro su questo mondo, elencando una serie di ragioni per cui quest'area del mercato dovrebbe essere tenuta ben presente tanto dalle società che dagli operatori che operano nel mercato azionario