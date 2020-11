Scuole chiuse e famiglie in crisi. Si ripete di nuovo lo scenario più temuto dai genitori, se le scuole chiudono cosa cambierà per i genitori? E' ancora possibile ricorrere allo smartworking? Da quando avremo i figli a casa con la didattica a distanza? Il nuovo DPCM dovrebbe arrivare a breve, vediamo allora cosa ci aspetta.

Scuole chiuse di nuovo. Da qualche giorno si parla di fermare le scuole, ma il governo finora ha sempre ribadito la volontà di lasciare la didattica in presenza. Da qualche ora però è cambiato tutto, si inizia a vagliare l'ipotesi di un secondo lockdown per le scuole di ogni ordine e grado. Quali sono le prime regioni a tenere le scuole chiuse? Cosa ci aspetta e quali conseguenze ci saranno per studenti e genitori?

Le regioni reclamano a gran voce potere decisionale per la chiusura delle scuole, è partito un braccio di ferro che si concluderà probabilmente nelle prossime ora con decisioni ancora più restrittive e che potrebbero contemplare le scuole chiuse. La curva dei contagi, dice Speranza , ministro della Salute, è fuori controllo. Le attuali misure preventive sembrano funzionare poco o niente. Le scuole, sotto il mirino da mesi, sembra stiano per cadere sotto gli attacchi di chi le vuole chiuse per maggiore sicurezza ed incolumità di tutti.

Ma siamo sicuri che la soluzione di chiudere le scuole sia così efficace e necessaria? Ma soprattutto quali saranno le conseguenze per i genitori e gli studenti che tra DAD e DID iniziano a vacillare. Cerchiamo di far luce sulla reale situazione e su come stanno reagendo le regioni italiane.

Scuole chiuse nel Lazio, parla Zingaretti

Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti , interviene sulla possibilità delle scuole chiuse. Vista la crescita giornaliera dei contagi da coronavirus sul territorio laziale Zingaretti pensa ad un mese di lockdown per le elementari e le medie. Nel Lazio, le scuole con focolaio sono 138. Le ASL hanno temporaneamente chiuso 11 scuole per consentire le necessarie misure di sanificazione.

Le parole del governatore

Dobbiamo salvaguardare le scuole, soprattutto le elementari e medie, ma credo che fare la Dad per un mese può salvare l'anno scolastico. Chiudere una città o una regione sarebbe una scelta di salvezza, non di punizione.

Sembra pertanto intenzione di Zingaretti ricorrere, in via eccezionale alla chiusura delle scuole. Si registrano 3.700 positivi nelle scuole del Lazio e questi numeri incalzano il governo. La ministra Azzolina, pochi giorni fa intimava al governatore della regione Puglia la riapertura immediata delle scuole, cosa non avvenuta. Oggi però sembra che la corrente vada nel verso opposto, così continuano a rincorrersi voci sulla possibilità delle scuole chiuse su tutto il territorio nazionale.

Da un primo approccio, sembrerebbe che la possibile soluzione sia delegare la decisionalità sulla chiusura alle regioni, evitando un lockdown nazionale per intervenire solo nelle realtà più colpite senza danneggiare regioni che invece non registrano situazioni allarmanti.

Roma e il Lazio per ora tengono, lasciando asili, elementari e media con la didattica in presenza e superiori ed università con la DID. Vedremo nelle prossime ore quale sarà la decisone definitiva.

Scuole chiuse in Lombardia

Le scuole chiuse in Lombardia ancora non sono al 100%. C'è stato un intervento della ministra Azzolina che ha chiesto i dati relativi ai contagi della regione che riguardano le scuole.

Gallera, assessore al welfare di Regione Lombardia, dichiara di voler estendere la DAD, didattica a distanza, già attiva nel 100% delle scuole superiori, anche alle scuole medie. Decisione che sembra inevitabile a fronte dei casi positivi registrati nella regione.

Le scuole chiuse non sono la priorità dell'assessore, che però ammette di tenere in considerazione un progressivo ridimensionamento della didattica in presenza nelle scuole lombarde.

Anche in questo caso la ministra dell'istruzione ribadisce che le scuole devono rimanere aperte, come in Germania. Salvo poi ipotizzare la possibilità di concedere alle regioni, come la Lombardia, la possibilità di intensificare la DAD fino al 75% di tutte le scuole.

La situazione della Lombardia, genera particolari timori forse anche reduci della prima ondata di epidemia, che ha duramente colpito le provincie lombarde.

Scuole chiuse per covid: dove?

Diverse regioni italiane hanno già provveduto alla chiusura totale delle scuole. Prima fra tutte la Campania che già di diverse settimane, nonostante proteste e sit-in in regione, ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia.

De Luca, il governatore della regione Campania, tiene duro e non sembra intenzionato a cedere alle richieste di genitori, studenti ed insegnanti di riaprire le scuole. In totale disaccordo con il Miur, il governatore campano ha chiuso le scuole per timore delle ricadute di contagi fuori controllo sulla sanità regionale.

Anche in Puglia si è deciso di chiudere le scuole. Tutte: elementari, medie, superiori, con un annuncio in televisione del presidente della Regione, Michele Emiliano. La decisione di chiudere le scuole è del professor Pierluigi Lopalco, l'epidemiologo nuovo assessore regionale alla Sanità in Puglia.

La scelta, dunque, si muove su basi scientifiche, hanno spiegato. O meglio, tecniche. Il sistema di tracciamento in Puglia è, come in molte altre regioni, saltato. Questo mette in allarme le amministrazioni che temono una ricaduta di casi sulla Sanità, che non sempre è pronta ad accogliere numeri importanti.

In Veneto invece la situazione delle scuole chiuse tarda a definirsi. E' stato stabilito da Zaia, presidente della regione Veneto, che fino al 24 novembre le scuole dovranno optare per la Dad. Almeno il 75% degli studenti delle scuole superiori. Si raccomanda la didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime. Qui pertanto la didattica segue le linee guida del DPCM di Conte, che prevede una didattica a distanza per le sole scuole superiori.

Stessa decisone per la regione Emilia Romagna, che prevede il 75% di DAD per le superiori, con rotazione degli studenti. Scuole chiuse invece in Umbria, dal 3 al 14 novembre. Qui sono stati stanziati 200mila euro per incrementare le connessioni telematiche tra scuole e studenti. La restrizione riguarda le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Scuole chiuse e genitori in smartworking

Cosa succede quindi se le scuole ripiombano in un secondo lockdown? I genitori saranno di nuovo costretti a richiedere smartworking e congedi straordinari.

La situazione però rispetto a Marzo quando le aziende dell'industria erano chiuse, è cambiata. Prima il blocco totale consentiva ai genitori di rimanere a casa in maniera più leggera. Continuando le attività per molti il smartworking, il peso dell'assenza era minore. Oggi le attività di produzione sono attive e di conseguenza tutto l'indotto produce e non si ferma. Da qui nascono le difficoltà dei genitori nel richiedere lo smartworking agli imprenditori che sono molto meno propensi nel lasciare a casa forza lavoro.

Con le scuole chiuse, si registra una sicura impennata di ricorsi a cassa integrazione, permessi e congedi straordinari ed un ritorno allo smartworking.

Come è regolarizzata la posizione lavorativa dei genitori con figli under 14 costretti a casa per via delle scuole chiuse?

Con diversi decreti si è concesso ai genitori con figli under 14 a casa, per quarantena o per scuole chiuse, di ricorrere al congedo straordinario solo nel caso in cui non sia applicabile la soluzione di lavoro da remoto.

Emerge, subito, una frattura: la richiesta del lavoro agile al proprio datore di lavoro non viene definita quale diritto del lavoratore, ma come mera possibilità che dovrà essere avallata dall’azienda per potersi realizzare. La mancata condivisione, da parte del datore di lavoro, comporterà la non ammissione al beneficio.

Ricorrendo al lavoro da casa lo stipendio non subirebbe riduzioni, mentre nel caso di ricorso al congedo straordinario viene garantita una retribuzione pari al 50% (non 30% come per quello ordinario). Si potrà richiedere il congedo ad ore. L’indennità sarà calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità. Inoltre, i periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.

Scuole chiuse e nuovo DPCM

Il nuovo DPCM è previsto in firma per il 3 novembre, con ogni probabilità riguarderà anche il contezioso delle scuole chiuse. Come accennato la direzione è quella di concedere potere decisionale alle regioni per evitare un blocco della didattica a livello nazionale.

Secondo le anticipazioni verrà introdotto il blocco degli spostamenti tra le regioni - ad eccezione degli spostamenti per motivi di salute, lavoro e domicilio - ed è al vaglio la proposta di istituire un coprifuoco serale dalle 18 o dalle 21.

Secondo le anticipazioni è in discussione la totale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle regioni in cui l'indice RT di diffusione del virus è superiore all'1,5%. Si aggiungerebbero a queste le aree metropolitane a rischio come Torino, Milano e Roma.

Altre anticipazioni rivelano che si ricorrerà alla DAD totale solo a partire dalla seconda media in poi, mentre per gli studenti che rimarranno in presenza si dovrebbe istituire l'obbligo di mascherina anche in posizione statica.

Sembra esserci particolare accordo tra le varie parti sull’importanza di mantenere aperte scuole dell’infanzia ed elementari, visto che in caso contrario si metterebbero nuovamente in difficoltà quelle famiglie dove entrambi i genitori lavorano. In questa ottica si preserverebbero i ragazzi sotto gli 11 anni, considerando gli studenti delle medie in grado di rimanere in casa da soli per seguire la didattica online. In realtà, sempre secondo le ultime voci, la chiusura delle scuole medie potrebbe riguardare soltanto le classi terze. Ovvero i 14enni che a giugno sosterranno gli esami.

Seguendo queste direttive si avranno circa un altro milione di studenti a casa. Fuori coro le parole della Azzolina, che come ministro dell'istruzione continua a ribadire che:

"Chiudere le scuole rende il Paese più debole, aumenta le diseguaglianze ed è sinonimo di abbandono scolastico".

Sembra però che il premier e il consiglio dei ministri abbia isolato il pensiero della ministra, proseguendo sulla strada della chiusura delle scuole superiori e medie.