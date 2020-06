Nasce una nuova task force, quella di Durex, per non tornare alla normalità, ma per imparare a fare sesso sicuro, dopo l'emergenza sanitaria scoppiata con il Coronavirus. "Safe is the new normal", la nuova campagna educational, con la quale Durex invita a non tornare alle cattive abitudini sessuali

La domanda che tutti in questo periodo si pongono dopo la fase di lockdown è : " Ma si può fare sesso sicuro ai tempi del Coronavirus?"

Dopo che la task force guidata da Vittorio Colao, unita per affrontare la fase due dell'emergenza sanitaria, è arrivata al termine del suo percorso, vediamo sorgere all'orizzonte, una nuova task force, che avrà la missione di educare i cittadini, trasmettendo "guide" da seguire nell'ambito sessuale. Ovvero sarà un gruppo di esperti medico-scientifici, che ci diranno quali comportamenti sessuali dobbiamo mantenere per prevenire e scongiurare nuovi contagi. E a dare il via a questa nuova campagna di educazione sessuale è proprio Durex, con il suo progetto di sensibilizzazione nominato: 'Safe is the new normal'

Durex incoraggia il sesso sicuro

Agli albori Durex era un marchio noto soprattutto per le sue pubblicità ironiche, all'inizio degli anni 2000, fu costretto a censurare una serie di cartelloni pubblicitari che utilizzavano preservativi per scrivere frasi come "Ejaculater" e "Roger More". Fu nel 2015, che il marchio prese una piega diversa, evitando simboli come "hot dog" e "pesche", e favorendo messaggi che combinassero l'ironia degli albori, con un nuovo modo di comunicare ai giovani, l'importanza del sesso sicuro. Oggi Durex è completamente rinnovata, durante la quarantena, il marchio ha pure eseguito sessioni di terapia sessuale su Zoom e ha utilizzato i contenuti per creare una serie Instagram, inoltre ha stretto partnership importanti, come quella con l'app di incontri omosessuali Her e Tinder, che stanno entrambe vivendo un momento di successo, dovuto proprio al confinamento delle persone nelle proprie case. A febbraio di quest'anno l'azienda 91enne Reckitt Benckiser (RB) ha svelato un nuovo importante posizionamento.

Durex sarà sempre scherzosamente provocatorio ... ma non basta fare solo cose scherzose e ironiche. Quindi ci siamo concentrati sul nostro scopo e ciò significa che dobbiamo comunicare in modo diverso. "- ha dichiarato in un'intervista Ben Wilson, Sexual Wellbeing Global Category Director di RB

Durex e il progetto Safe is the new normal

Il progetto di sensibilizzazione di "Safe is the new normal", è realizzato in collaborazione con Anlaids, la prima associazione italiana che nel 1985 è nata per combattere la diffusione del virus hiv e dell’Aids. Il gruppo di esperti incaricato di fronteggiare questa nuova missione, sarà formato da uno dei più grandi punti di riferimento della comunità scientifica per il suo impegno nella ricerca sull’hiv e oggi anche sul covid-19, il professore Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, dal psicologo psicoterapeuta cognitivo comportamentale presso la struttura complessa malattie infettive ospedale Galliera di Genova, il dottor Alberto Venturini, dalla dottoressa Alessandra Scarabello, dermatologa presso l’inmi Lazzaro Spallanzani di Roma e dalla sessuologa specialista in psicologia clinica e dello sviluppo dell’ospedale Cotugno di Napoli, la dottoressa Sonia De Balzo.

Le pandemie, non sono così sexy. Nonostante si parli di un baby boom del coronavirus, lo studio di Durex, che si è svolto nel Regno Unito, in Italia, in Cina e in Sudafrica, ha rivelato un "enorme calo" dell' attività sessuale. Su 500 italiani tra i 16 e i 55 anni, sul sesso nel momento del distanziamento sociale ha svelato un notevole calo del desiderio durante la quarantena. Ben l'83% degli intervistati, infatti, ha dichiarato un calo di desiderio e di attività sessuale dovuto all'ansia e alla paura del contagio, mentre solo il 23% ha affermato di aver mantenuto una frequenza di pratica sessuale quasi uguale al periodo pre-lockdown. Le ansie per la salute, le finanze e la perdita di posti di lavoro hanno smorzato in poco tempo i libidi.

"La pandemia che ha colpito il nostro Paese ci ha costretto per motivi di sicurezza all'isolamento sociale. Questa condizione ha generato degli effetti psico-sessuali a breve e a lungo termine". Sono anche "aumentatati i sentimenti di ansia, ossessività, compulsività per il contagio e effetti simil depressivi", che hanno portato a una drastica riduzione delle "pratiche sessuali, compreso il petting, con i partner occasionali ma anche con il partner stabile".- ha spiegato a Lapresse la dottoressa Sonia De Balzo, sessuologa specialista in psicologia clinica e dello sviluppo dell'Ospedale D. Cotugno di Napoli, come riportato anche da il Giornale.it

Mentre tutto il mondo delinea piani per allentare le restrizioni e le persone iniziano a scorgere una parvenza di normalità, Durex ha coraggiosamente chiesto di non tornare alla "normalità" quando si tratta di sesso. Infatti, prima della pandemia, la situazione non era per nulla rosea, non ci si curava molto dei rischi e dei pericoli per la salute causati dalle malattie sessualmente trasmissibili, c'era poca chiarezza ed informazione sulle modalità di trasmissione e non si conoscevano bene i comportamenti da adottare per la prevenzione. Eravamo all'interno di una normalità fatta di tabù pericolosi, una normalità che Durex oggi non vuole rivivere. Perchè oggi c'è bisogno di un maggiore impegno in termini di prevenzione e salute pubblica.

Il Dipartimento della salute e dell'igiene mentale di New York City (NY-DOH) ha aggiornato da poco le linee guida " Safer Sex and COVID-19" . Nella guida, capiamo che abbiamo ancora molto da imparare sul Coronavirus e sul sesso. Il virus è stato infatti rilevato nel seme e nelle feci delle persone infette, ma non sappiamo ancora se può essere diffuso attraverso il sesso vaginale o anale. Sappiamo però che altri coronavirus non si diffondono facilmente attraverso il sesso.

Fare sesso, dal sesso orale al sesso anale

Nella guida "Safer Sex and COVID-19" troviamo dei consigli, su come avere rapporti sessuali senza rischiare di contrarre il Covid-19.

Fai sesso solo con persone vicine a te: Il partner più sicuro è qualcuno con cui vivi, è importante limitare la cerchia delle persone con cui si fa sesso, questo aiuta a prevenire la diffusione di COVID-19. Scegli persone di cui ti fidi, persone che conosci bene e prima dell'attività sessuale, parla con loro dell'argomento, chiedi se hanno passato il virus e non scordare il preservativo. Chiedi al tuo partner, se ha avuto sintomi negli ultimi 14 giorni? Molte personecon COVID-19 hanno sintomi, ma è possibile la diffusione asintomatica.Ovviamente, diciamo che sei tu stesso, il partner sessuale più sicuro. La masturbazione non diffonderà COVID-19, specialmente se ti lavi le mani (e tutti i giocattoli sessuali) con acqua e sapone per almeno 20 secondi prima e dopo l'atto. Se solitamente incontri i tuoi partner sessuali online, considera di prendere una pausa dagli incontri dal vivo. Affidati a “Zoomfeste "o chat room per questo tipo di conoscenze. Evita di baciare chiunque non faccia parte della tua cerchia di contatti stretti, il bacio può facilmente passare il virus. Evita il Rimming potrebbe diffondere il virus. Il virus nelle feci può entrare in bocca e potrebbe portare a infezione. Preservativi e dighe dentali possono ridurre il contatto con saliva, sperma o feci durante la fase orale o del sesso anale. Lavarsi prima e dopo il sesso è fondamentale, dovrebbe essere già una cosa normale, ma preferiamo ricordarvelo. L'utilizzo del preservativo, assunzione della profilassi pre-esposizione (PrEP) e presenza di un virus non rilevabile aiuta a prevenire l'HIV.

Se decidete di fare sesso al di fuori della vostra cerchia di contatti, la guida " Safer Sex and COVID-19" ,infine vi consiglia di monitorare attentamente i vostri sintomi, magari considerando anche la possibilità di sottoporvi ad un tampone di saliva per COVID-19, almeno 7 giorni prima del rapporto sessuale.