Secondo i dati ISTAT, ad aprile 2018 l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce dell’1,2% rispetto a marzo. Nella media del trimestre febbraio-aprile la produzione è diminuita dello 0,7% sul trimestre precedente.

Ad aprile 2018, la fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1) vede il proprio indice aumentare del 4,8% rispetto ad aprile 2017, la fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) cala, invece, dell’1% e la fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori (codice Ateco 29.3) cresce dell’1,4%.

Nel cumulato di primi quattro mesi del 2018, l’indice della fabbricazione di autoveicoli mostra un calo tendenziale dello 0,7%, l’indice della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi è in aumento del 10,4% ed infine, l’indice della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori aumenta dell’1,6%.

Secondo i dati preliminari raccolti da ANFIA tra le aziende costruttrici, la produzione di autovetture supera le 62mila unità ad aprile 2018, in crescita del 9% rispetto ad aprile 2017. Nel primo quadrimestre 2018, le autovetture prodotte sono circa 238mila, l’8% in meno rispetto ai primi quattro mesi del 2017.

Secondo l’Osservatorio dell’INPS sulla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) di aprile 2018, le ore totali utilizzate per la Cassa Integrazione sono diminuite a livello nazionale del 15,4% rispetto ad aprile 2017, con cali in tutte le regioni, tranne che in Piemonte, Trentino, Umbria, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Nello stesso periodo, il ricorso alla CIG ordinaria è aumentato del 21,9%, diminuendo in sei regioni (Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli, Toscana, Abruzzo e Puglia). Il ricorso alla CIG straordinaria si è ridotto, invece, del 25,7%, ma risulta in aumento Piemonte, Lombardia, Trentino, Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.