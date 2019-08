Gli investitori tendono ad allontanarsi dai titoli finanziari quando il ciclo dei tassi di interesse raggiunge il suo picco. Alla luce delle attese unanimi da parte del mercato sul fatto che la Federal Reserve riducesse i tassi in occasione della riunione di ieri, Guy de Blonay, gestore del fondo Financial Innovation di Jupiter AM, ritiene che le aspettative sul peggioramento del settore finanziario in un contesto di tassi bassi siano troppo semplicistiche. Le banche americane sono in ottima salute, e tassi d’interesse bassi potrebbero comunque offrire un ulteriore impulso ad un settore in piena espansione come quello dell'innovazione finanziaria.

Le banche centrali sono diventate sempre più "colombe" quest'anno, in un contesto di rallentamento della crescita economica globale - spiega Guy de Blonay -. Ieri la Fed ha deciso di tagliare i tassi e i rendimenti negativi stanno diventando una caratteristica preoccupante del mercato europeo dei titoli di Stato. Se da un lato la situazione dei tassi non promette bene per la redditività delle banche, il settore finanziario globale è una realtà molto diversificata che continua a offrire opportunità interessanti, non solo nonostante i tassi di interesse, ma proprio grazie ad essi.

È importante rendersi conto che l'universo globale degli investimenti finanziari si estende ben oltre il settore bancario, comprendendo anche un'ampia gamma di ulteriori segmenti, tra cui assicurazioni, piattaforme di scambio e pagamento, nonché società che supportano il settore dei servizi finanziari come quelle che si occupano di cybersecurity e di analisi dei dati. Questi comparti rispondono spesso in modo diverso a condizioni economiche diverse e hanno quindi in genere una bassa correlazione tra loro.