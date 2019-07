Fra tutte le analisi delle recenti elezioni per il Parlamento europeo, è stato sottovalutato il forte sostegno ricevuto dal Partito dei Verdi. Julie Moret, Head of ESG di Franklin Templeton Investments ritiene che il successo del Partito dei Verdi, che si è aggiudicato 69 seggi ed è attualmente il quarto per numero di rappresentanti al Parlamento, darà ulteriore impulso alle iniziative concentrate sul clima e alle direzioni politiche già in corso in Europa e nel resto del mondo.

In qualità di gestori dell’investimento attivi, siamo responsabili per la comprensione delle implicazioni di questi cambiamenti a livello politico e delle società per quanto riguarda i rischi e le opportunità che presentano per i nostri portafogli. Altrettanto importante è tuttavia il nostro ruolo centrale nel rafforzare la consapevolezza delle questioni legate alla transizione del clima, non soltanto nel settore della gestione degli investimenti e i nostri peer, ma anche nelle società, impegnandoci in tutte le nostre attività per assicurare la resilienza delle società e degli emittenti nei quali investiamo.

Nell’ambito di tale responsabilità, svolgiamo un ruolo attivo partecipando a eventi del settore e contribuendo a iniziative con il nostro sostegno. Recentemente Julie Moret ha presieduto ad una tavola rotonda degli investitori insieme al Carbon Disclosure Project (CDO). Hanno partecipato all’evento investitori, gestori patrimoniali ed emittenti di obbligazioni e oltre agli speaker di Franklin Templeton sono intervenuti anche Heineken, Ellen MacArthur Trust e CDP, che ha comunicato il suo ultimo report. Consumatori in rapido movimento: Quali società di beni di consumo sono pronte per la transizione a una bassa emissione di carbonio?