Questo è un video “in edizione straordinaria” ho trovato indispensabile farlo dopo alcune incomprensioni riguardo al video pubblicato ieri dal titolo “Appello al popolo italiano”. Nel pomeriggio/sera verrà come di consueto pubblicato il “normale” video odierno.

Ed ecco allora.

Io veramente in certe occasioni non so come comportarmi. Ho voluto dare al mio sito internet, ad canale You Tube ed alla pagina Facebook il nome FINANZA IN CHIARO proprio perché sono convinto che si possa parlare di qualsiasi argomento in maniera chiara e comprensibile a tutti.

Mi sforzo poi ad ogni video di utilizzare un linguaggio il più semplice e diretto possibile, ma non solo, spesso proprio per non essere frainteso, ribadisco i concetti più volte sottolineandoli con espressioni che servono proprio a rendere più comprensibili le mie affermazioni.

Quante volte infatti, ad esempio, nei miei video, dopo aver espresso un concetto proprio per sincerarmi di averlo veicolato in maniera corretta concludo dicendo “Chiaro?”, che ovviamente significa “Sono stato chiaro?”.

E’ un modo di esprimersi che mi sono imposto e che alcune persone che si occupano di comunicazione mi hanno sconsigliato perché viene ritenuta una forma non gradita dall’ascoltatore che la recepisce come un offesa al proprio intelletto.

In pratica, anche qui per essere chiari, l’ascoltatore apprende da me un concetto semplice, quasi banale ed alla fine io gli dico pure “Chiaro?”, insomma potrebbe pensare “per chi mi hai preso per un deficiente che non riesce nemmeno a comprendere un concetto così facile?”

Ma io me ne frego degli esperti di comunicazione e proprio per non incorrere in incomprensioni continuo con il mio modo di esprimermi, ossia semplice e diretto, a volte ripetitivo, altra cosa che diversi ascoltatori mi rimproverano, ossia di ripetere lo stesso concetto più volte, alcuni di voi, infatti, mi chiede di essere più sintetico.

Ok dopo tutto questo preambolo ditemi se il concetto che io ho espresso all’inizio del mio video di ieri, non era chiaro. Ed anche qui, ho proprio voluto cominciare il video esprimendo questo concesso perché fosse chiaro ed inequivocabile.

Queste, ve le ripeto le mie testuali parole:

Io non vi dirò di disobbedire alle restrizioni imposte a tutti noi dal nostro attuale Governo, anzi, vi chiedo il contrario, vi invito a rispettare assolutamente tutte le misure imposte,

ma non mi fermo qui, vi dico anche perché tutte le misure imposte vanno rispettate.

se tutte le persone sane rimangono a casa e tutte le persone infette rimangono o in quarantena, o ricoverate, è evidente che la trasmissione del virus verrà debellata in poche settimane.

E proprio per eliminare qualsiasi dubbio concludo dicendo:

Sono stato chiaro quindi?

Ho aggiunto anche il quindi per rendere ancora più perentorio il mio invito a rispettare tutte le restrizioni imposte.

Veramente più di così io non so cosa dire.

Eppure, eppure …

Diverse persone mi hanno scritto accusandomi di sottovalutare il problema Corona Virus, di avanzare dubbi sulla gravità della situazione e così via.

Ma attenzione, non avrei fatto questo video se ad attaccarmi fossero state delle persone diciamo … che non apprezzano i miei video, quelle, seppur si tratti di uno sparuto gruppetto, ci sono sempre, i famosi haters, ma sapete che a loro non dedico nemmeno un minuto della mia vita, no, alcune persone che mi hanno scritto o che hanno postato commenti di questo genere, ossia che mi hanno invitato ad avere un atteggiamento più … non so come dire … “allarmistico” sulla situazione che si è venuta a creare, sono miei fedeli ascoltatori, persone che mi apprezzano ed allora mi rivolgo a loro.

Ma come avete potuto pensare che io stia sottovalutando il problema?

Vi ho detto che io sono nato a Codogno ed anche se ormai da quarant’anni vivo in Veneto, a Codogno naturalmente ho i miei familiari, i miei fratelli, mia cognata, le mie nipoti, ed allora figuratevi come ho vissuto questi ultimi venti giorni, se qualcuno dei miei familiari avesse contratto il virus io non avrei potuto andarlo a trovare, insomma non mi dilungo, spero che abbiate capito.

Sono anche a conoscenza della situazione che si è venuta a creare negli ospedali lombardi ed in particolare a Milano e a Bergamo, so che sono in piena emergenza.

Ma proprio per questo trovo assolutamente doveroso pormi delle domande.

Se negli altri Paesi europei non sono state prese misure per contrastare la diffusione del corona virus e da loro l’attuale situazione sanitaria non è allarmante, trovate lecito anche voi porvi delle domande?

E’ una domanda retorica, ovvio che la risposta è sì!

Ma non mi sono fermato lì, ho cercato di darmi una risposta, e la risposta è stata che in Italia semplicemente il problema si è presentato prima, quindi fra alcuni giorni o fra poche settimane anche la Germania, la Francia e tutti gli altri Paesi d’Europa saranno investiti da questa emergenza.

Certo, qualora ciò non fosse accaduto occorreva domandarsi il perché!!!

Ed ora arrivo al punto: domandarsi il perché NON SIGNIFICA minimizzare il problema.

In Italia i morti ci sono, gli intubati pure, ma se fosse rimasta solo un’emergenza italiana dovevamo porci la domanda perché? Oppure no non dovevamo porci quella domanda.

Ora, proprio oggi le prime misure restrittive vengono adottate anche dagli altri Paesi europei. I campionati andranno avanti, ma le partite saranno giocate a porte chiuse.

E’ chiaro che io non gioisco per questo, ma sotto un certo punto di vista mi rassicuro, perché se fossimo stati gli unici in Europa a pagare un prezzo così caro per l’esplosione di una pandemia, e vivaddio, dovevamo preoccuparci e non poco, in che senso?

Nel senso che se fosse stata solo l’Italia ad avere un danno simile non avremmo potuto escludere anche le ricostruzioni più … complottiste.

Alcuni avanzano anche l’ipotesi che in Francia e Germania ci sia già una situazione sanitari peggiore della nostra, solo che questo viene nascosto all’opinione pubblica.

Ebbene su questo aspetto sono scettico, nel senso che comunque Francia e Germania non hanno regimi dittatoriali, e penso che come da noi le situazioni critiche degli ospedali di Bergamo e Cremona, solo per fare due esempi, sono note perché chi ci lavoro all’interno vede la situazione e quindi la riporta all’esterno, così se ci fosse una situazione simile, che ne so, ad Hannover piuttosto che a Lione, ritengo che ne saremmo venuti a conoscenza.

Qualora invece la situazione nel resto dell’Europa fosse simile alla nostra come “numero di pazienti”, ma all’estero non si fosse creata un’emergenza perché il loro servizio sanitario risulta migliore del nostro, beh, anche in questo caso dovremmo porci delle domande soprattutto sui tagli alla sanità imposti da Bruxelles per ridurre la nostra spesa pubblica.

Insomma spero di essere stato chiaro.

Chiudiamoci in casa e lasciamo passare la bufera, poi, però … non chiudiamo questa vicenda con il solito:

Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto

Chi ha dato, ha dato, ha dato

Scurdammece ‘o passato

E no!!! Non dobbiamo assolutamente scordarci del passato.

Chiaro?