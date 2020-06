Il futuro del lavoro sembra essere sempre più in linea con lo stile dettato dallo Smart working! Scopri le leggi che regolamentano il lavoro agile e come fare domanda per lavorare da casa fino alla fine dello stato di emergenza. Questa semplice guida ti aiuterà ad affrontare il cambiamento, iniziandoti al processo di Smart working!

Il 2020 sarà sicuramente un'anno che farà la storia, un anno che sarà ricordato non solo per gli eventi negativi che hanno toccato ognuno di noi, ma pure per i cambiamenti che ha portato nella nostra vita quotidiana. Anche il mondo del lavoro ha dovuto adattarsi. Per sopravvivere, bisogna sempre essere al passo con i tempi, e questo lo sanno bene quelle aziende che hanno dovuto aprire le loro porte alle nuove nuove tecnologie. Lo smart working, conosciuto prima soltanto dalle aziende più propense all'innovazione è diventato in questi ultimi mesi oltre ad uno dei termini più inflazionati, un vero e proprio stile di lavoro. Questo "esperimento" di lavoro agile, senza precedenti in Italia, nonostante per sfortunata sia nato a causa di un'emergenza, ovvero per affrontare il periodo di lockdown, ci ha offerto la possibilità di aprire la strada a un futuro di lavoro molto più intelligente e smart.

Smart working e legge

Il lavoro agile, è stato regolamentato dalla legge 81 del 2017 con :

"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"

Questa legge prevede, che un dipendete subordinato, di una qualsiasi azienda, che sia privata o pubblica, può svolgere il suo lavoro da una postazione non fissa, ovvero a distanza, senza vincoli di orario. Gli orari e gli obiettivi da raggiungere dipenderanno dagli accordi presi dalle parti. La legge 81 del 2017 inoltre sottolinea che il lavoratore da casa, ha gli stessi diritti e le stesse opportunità lavorative del collega in sede, e non può essere pagato meno rispetto a quest'ultimo.

In questa fase 2 di uscita dal lockdown, il Governo ha dato ulteriore "ossigeno" alle attività di smart working, infatti con il Decreto Rilancio, il lavoro agile sarà legge, per alcune categorie, fino alle fine dello stato di emergenza.

Smart working e famiglia

Qualche novità è stata aggiunta con il Dpcm del 1 marzo, per dare la possibiltà alle aziende di affrontare la fase di crisi portata dall'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Si è agevolato infatti fino alle fine dello stato di emergenza, il ricorso allo smart working. Con il Decreto Rilancio del 17 marzo 2020, chi ha almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni potrà lavorare in modalità, lavoro agile. Come requisito fondamentale, non deve risultare, che nel medesimo nucleo familiare, ci sia un'altro genitore beneficiario di misure a sostegno del reddito.

Ai sensi del Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, avranno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore.

Smart working e disabili

Fino alle fine dello stato di emergenza, il Decreto prevede anche il sostegno dei lavoratori dipendenti disabili:

Ai sensi del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, sino alla fine dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile

Come presentare la domanda?

Per inviare la richiesta ti basterà compilare: "Procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020", collegandoti al sito del Ministero del Lavoro e dell Politiche Sociali.

Analizziamo ora assieme il mondo dello Smart working.

Cos'è lo smart working?

Stiamo parlando di una nuova metodologia di lavoro, il mondo interconnesso in cui viviamo ci consente di lavorare con tutti gli strumenti necessari per raggiungere le massime prestazioni professionali da qualsiasi luogo in cui ci troviamo. Grazie ad Internet infatti, tutti i lavoratori possono accedere ai sistemi informativi di un'azienda e lavorare a casa proprio come fossero in ufficio, ma ovviamente con qualche comfort in più!

Qual'è la differenza tra il telelavoro e lo smart working?

Nonostante i due termini siano strettamente legati, non sono la stessa cosa, o meglio potremmo dire che lo Smart working sia il 2.0 del telelavoro, ovvero la sua evoluzione. Se con il telelavoro, il nostro ufficio ha "traslocato" in casa nostra, oggi con lo smart working, la nostra "scrivania", potrà essere ovunque. Con lo smart work potrai lavorare dal tuo salotto, da un bar in città, o da una spiaggia paradisiaca, con gli stessi risultati che ottenevi dalla grigia scrivania del tuo ufficio, l'unico requisito indispensabile è avere un'ottima connessione Wifi. Non stiamo parlando di lavorare per un certo numero di ore, ma per risultati. La metrica non sarà più basata sulle ore ma sugli obiettivi da raggiungere. Una sfida tra azienda e lavoratore che puntano di più alla qualità che alla quantità!

Quali sono i vantaggi del lavoro a distanza?

Sicuramente questa metodologia di lavoro gratificherà non solo le aziende, che risparmieranno costi derivanti sia dall'uso delle apparecchiature sia dall'elettricità utilizzata in ufficio, e dall'affitto dell'ufficio stesso, ma anche i lavoratori che si sentiranno più coinvolti e motivati, grazie alla flessibilità del tempo. " Il tempo è denaro"- scriveva il filosofo Sir Francis Bancon, ma soprattutto potremmo dire che " il tempo è una vera e propria ricchezza!". Chi vorrebbe aver più tempo per i propri hobby? Per stare con la famiglia, per vedere i propri amici o per praticare più sport? Grazie al lavoro "agile", si migliora l'equilibrio tra la vita privata e la vita lavorativa, perchè quest'ultima non dovrebbe mai prendere il comando. Stop al tempo perso in coda in tangenziale, ai ritardi dei treni, questo tempo ora sarà investito in una produzione efficace e di successo. Ma il tempo non è l'unico vantaggio: un altro vantaggio importante per i lavroratori è la riduzione dei costi legati al tempo fuori casa . Infatti, grazie al lavoro intelligente, si evitano i costi di spostamento per recarsi in ufficio e anche le spese associate ai pasti.

Come gestire lo smart-working?

Lavoare da casa, può comporatre anche qualche rischio collaterale, per questo è bene saper gestire correttamente questo nuovo metodo di lavoro. Il rischio più grande è quello di non prendersi mai una pausa, con l'arrivo continuo di chiamate ed email, si rischia di frantumare il confine tra tempo libero e lavoro. Per questo si parla di "Diritto alla disconnessione", citato anch'esso nella legge 81 del 2017, ovvero alla possibilità di rendersi irreperibili, pure questo diritto però si rimanda agli accordi iniziali presi fra le parti in causa, ovvero fra il datore di lavoro e l'impiegato. Se da una parte l'azienda deve stabilire un alto grado di fiducia nei confronti dei suoi impiegati, a tal punto da non preoccuparti delle ore che dedicano alla "produzione", dall'altra il lavoratore, deve dimostrare impegno extra e rispondere per obiettivi raggiunti. E sono proprio gli obiettivi la chiave dello smart working, infatti per rendere i dipendenti più produttivi possibile, è necessario fissare con loro le mete da raggiungere. È fondamentale avere una comunicazione costante, un aggiornamento continuo, ciò oltre a consolidare l'impegno utile a compiere il lavoro, eviterà l'isolamento e la perdita o mal gestione di tempo da parte del lavoratore.