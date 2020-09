Lo smart working, istituito con legge nel 2017, ha avuto nuova linfa con l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ed ha consentito sia ai datori di lavoro, al settore della pubblica amministrazione e ai lavoratori di apprezzare i numerosi vantaggi legati alla conciliazione vita-lavoro. In precedente articolo ci si era interrogati se effettivamente lo smart working sia davvero vantaggioso.

Senza dubbio una faccia dello smart-working porta con se diversi vantaggi. Attraverso uno studio di ENEA si è certificato che lo smart working presenti molteplici vantaggi al di là dell’aspetto contingente del Coronavirus.

Il 30 aprile è infatti uscita l’indagine “Il tempo dello Smart Working. La PA tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell’ambiente”, la prima di carattere nazionale condotta dall’ente pubblico di ricerca alla quale hanno partecipato 29 amministrazioni pubbliche che avevano attivato progetti di smart working già prima dell’emergenza sanitaria.

La ricerca ha visto la partecipazione di 3.397 dipendenti di PA che hanno lavorato da remoto tra il 2015 e il 2018 a un sondaggio (61% del target di circa 5.500 al quale era stato indirizzato). Il campione era composto per il 76% da donne e per il 24 da uomini e ha permesso di verificare i risultati ottenuti in termini di sostenibilità ambientale urbana, miglioramento della qualità del lavoro e conciliazione del tempo da suddividere tra ufficio e famiglia.

Dal punto di vista della mobilità giornaliera, ad esempio, l’indagine ENEA ha indicato una riduzione di un ora e mezza a testa per i componenti del campione che in questo modo hanno evitato di percorrere 46 milioni di chilometri e hanno risparmiato 4 milioni di euro di carburante in quattro anni.

Un impatto notevole in una città come Roma dove lavorano nelle pubbliche amministrazioni 400.000 persone in pubbliche amministrazioni di vario tipo.

Infatti, ENEA stima in 8.000 tonnellate di CO2, 1,75 tonnellate di particelle di PM10 e 17,9 tonnellate di ossidi di azoto, il taglio di emissioni del campione nel periodo oggetto di indagine.

Dati molto significativi in un momento come questo in cui il 75% lavora da remoto come ha affermato Marina Penna, una delle ricercatrici che hanno curato l’indagine che però illustrato anche i rischi che si aprono nella fase 2 dell’emergenza da Coronavirus:

L’analisi trimestrale ENEA riporta dati sulla riduzione dei consumi e delle emissioni nel periodo che comprende la pandemia. Dal momento che il calo non è strutturale, ma si lega a condizioni di emergenza il timore è l’effetto rimbalzo sui consumi di carburanti e sulle relative emissioni. Le conseguenze sarebbero pesanti sia per l’avvio di una fase di crescita, che allontanerà l’Italia sempre più dai target dell’accordo di Parigi sia per il repentino incremento dei costi dei carburanti, che aprirebbe il fianco a speculazioni estremamente penalizzanti per la nostra economia. Per uscire da questa emergenza sanitaria meglio di come ci siamo entrati lo “smart working” andrà compreso, mantenuto, potenziato e reso più efficace. Soprattutto nelle grandi città in assenza di misure, si prospetta un massiccio ricorso al mezzo privato che offre una percezione di sicurezza dal contagio.

I benefici dello smart-working sembrano stiano a cuore anche al Governo che grazie al decreto legge n. 83/2020 proroga fino al 14 settembre la possibilità di lavoro agile per i lavoratori che abbiano figli fino a 14 anni; mentre fino al 15 ottobrela proroga riguarda i dipendenti cosiddetti fragili o disabili e per quanti abbiano all'interno del proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave.

Gli effetti sociali dello smart-working

Affinchè il lavoro da remoto, condizione che si è resa necessara durante la fase di lockdown, dia i suoi effetti positivi sia sulla produttività del lavoro che sull'equilibrio psico-fisico, bisogna anche affrontare gli aspetti psicologici che questo comporta. Un aspetto critico, sul quale occorre prestare attenzione, riguarda il fatto che questo lavoro a distanza riduce spesso gli scambi tra le persone all'utilizzo di forme social (whatsapp, telegram, ecc.) del tutto inidonee a mantenere relazioni efficaci, nella misura in cui l'affidarsi a scarne comunicazioni scritte comporta frequenti fraintendimenti e conflitti. Un secondo aspetto critico riguarda il fatto che si tratta di una modalità di lavoro che mette a dura prova quell'alternanza famiglia-lavoro alla quale eravamo abituati. È spesso molto difficile all'interno della propria abitazione far comprendere alle altre persone con le quali si convive, specialmente se bambini, che quello è il momento del lavoro, rispetto al fatto che solitamente la presenza di una persona in casa ha il significato di tempo dedicato alla famiglia. Un terzo aspetto sul quale occorre riflettere riguarda l'uso delle videoconferenze. Si tratta ancora di più rispetto a quanto sopra descritto, di un'intrusione nella vita familiare da parte di altre persone che può determinare momenti di imbarazzo (pensiamo alla presenza di rumori "indiscreti" o di familiari) in tutti coloro che vi partecipano.

Tutti fattori che rendono stressante il lavoro da remoto, soprattutto quando, come durante il lockdown, vi era la compresenza di adulti e bambini anche loro alle prese con la didattica a distanza. Quindi bisogna ripensare al modello di smart-working non come lavoro da casa, ma come lavoro senza rendicontazione oraria e basata sulla misurazione dei risultati raggiunti in funzione degli obiettivi raggiunti.

Lavorare dal bar, da uno spazio condiviso, dal parco...e per alcune ore raggiungere i colleghi negli uffici per scambiarsi idee da cui nasce la creatività. Il tutto in bilanciamento alle esigenze famigliari come l'accompagnare i figli a scuola, sbrigare alcune pratiche famigliari, o personali. Questa modalità consentirebbe anche di poter rimettere in moto le altre economie che gravitano intorno al lavoro: appunto bar, ristoranti, immobiliare, trasporti.

L'altra faccia dello smart-working

Fin'ora, ma non poteva essere altrimenti, si è sperimentato il lavoro agile da remoto, principalmente da casa, e si sono valutati gli innegabili vantaggi che esso ha portato, in una condizione però di emergenza e non di normalità. Tuttavia, oltre a questi indubbi fattori positivi ce ne sono altri piuttosto negativi. Non a caso, qualche tempo fa, il sindaco di Milano Beppe Sala, aveva lanciato un allarme: a lungo andare, il “lavoro agile” può provocare sentimenti di isolamento, ansia e depressione (la cosiddetta “Sindrome della capanna”). Il sindaco Sala, che in una provocazione aveva rilanciato l'idea di far ritornare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni negli uffici per rialzare la produttività, non ha tutti i torti se osserviamo che non andare più in ufficio trascina con se altre conseguenze di natura economica che mettono a rischio migliaia di bar e ristoranti, riducono i flussi negli alberghi business, riducono il flusso dei trasporti.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, al momento in Italia sono circa 1,6 milioni i lavoratori che prestano la loro opera in Smart Working, un numero otto volte superiore rispetto ai livelli pre-pandemia. Durante il lockdown i lavoratori in smart-working avevano raggiunto la cifra degli 8 milioni.

Da uno studio elaborato da Confesercenti, è emerso il ricorso allo Smart Working di massa di oltre 400 mila dipendenti occupati nell’area metropolitana di Roma implica una perdita per l’economia diffusa di 130 milioni di euro al mese e mette a rischio chiusura 6 mila imprese.

Il lavoro cosiddetto agile, ha rilevato il Presidente della Confesercenti di Roma e del Lazio, Valter Giammaria, poteva essere tollerato nel corso del lockdown, ma ora sta diventando un boomerang. Lo Smart Working, rileva l’Associazione, non piace a chi deve ricevere servizi, come l’insieme dei cittadini, che spesso trovano uffici chiusi, passano ore al telefono in cerca di risposte o attendono risposte a mail che probabilmente non arriveranno mai.

Il ricorso al lavoro cosiddetto agile, precisa la nota di Confesercenti Roma, dovrebbe essere articolato su basi contrattuali diverse, con strumenti e organizzazione del lavoro proprie e presupporre la digitalizzazione di migliaia di adempimenti che ancora oggi si realizzano manualmente e direttamente presso le sedi preposte.

Ecco perché è sbagliato un ricorso al lavoro agile di massa, prolungato nei mesi senza percorsi contrattuali e organizzazioni del lavoro, dei servizi e della città che li ospita. […] La mancata spesa nel tessuto commerciale turistico e dei servizi della città di Roma è di oltre 130 milioni al mese.

Lo stesso ragionamento può essere fatto per le altre città metropolitane come Milano, Torino, Firenze, Bologna. A livello nazionale il rischio di contrazione del PIL per effetto della riduzione della domanda sui settori ristorazione, business travel ed immobiliare potrebbe non essere controbilanciato dal paventato aumento della produttività del lavoro. Sicuramente è necessario ripensare all'intero sistema lavoro-società- economie. Ma cosa fanno gli altri Paesi? Uno sguardo agli USA.

Smart-working in America

Situazione simile negli Stati Uniti, dove la pandemia ha portato ad un incremento del lavoro da remoto che potrebbe essere permanente. Secondo uno studio del MIT, decine di migliaia di lavoratori che forniscono servizi di varia natura agli uffici rischiano di perdere il posto di lavoro.

Negli ultimi mesi, colossi del calibro di JPMorgan Chase, Ford, Twitter e REI hanno annunciato piani di lavoro in remoto. Anche a livello immobiliare le cose non vanno meglio. La società Pinterest, che permette agli utenti di creare bacheche in cui catalogare le immagini presenti nelle pagine web in base a temi predefiniti oppure da loro scelti, ha annunciato che pagherà una penale da 89,5 milioni di dollari per cancellare l’affitto dei nuovi maxi-uffici a San Francisco a causa del maggiore ricorso al lavoro remoto.

Più lavoro in remoto vuol dire minori viaggi di lavoro, che negli Stati Uniti rappresentano il 60-70 per cento del totale, minori spese per materiali di consumo (Xerox nell’ultimo trimestre ha registrato un calo del fatturato di quasi 35 punti percentuali e Aramark, che fornisce catering alimentare, un -45%) e minori introiti per tutte quelle aziende il cui lavoro si basa proprio sulla prossimità ai luoghi di lavoro (Starbucks ha stimato una perdita annua di 2 miliardi di dollari).

La minore necessità di recarsi fisicamente in un posto per lavorare promette di rivoluzionare anche il settore immobiliare, visto che già ora la domanda di abitazioni in città come San Francisco, che registra gli affitti più cari dell'America, è in forte calo e che anche le locazioni di immobili e uffici subiranno un forte colpo nei prossimi mesi. AL momento si registra un calo del 15% del prezzo delle case, per via della fua dei lavoratori da questa citta. Colossi come Google, Twitter e Slack hanno annunciato che cavalcheranno lo smart-working. Incrementa invece la domanda di abitazioni fuori dalle grandi metropoli, alla ricerca di verde e quiete. Ma nello stesso tempo questo potrebbe essere il momento di cogliere opportunità di acquisto nelle zone più di pregio, come nell'area di Wall Street a New York, in cui si potrebbero fare ottimi investimenti. C'è chi sostiene che alla fine si tornerà alla situazione pre-covid, seppur con alcuni cambiamenti, ed ecco che chi ha investito oggi sull'immobiliare degli uffici, potrebbe ottenere una felice rendita.