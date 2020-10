La Pubblica Amministrazione si appresta ad una nuova fase di lavoro da remoto (o smart-working). Infatti il Ministro della funzione Pubblica, Fabiana Dadone ha firmato il decreto ministeriale che rende obbligatorio il lavoro agile ad almeno il 50%, e consentendo laddove ci sono le condizioni organizzative, tecniche e tecnologiche di elevare questa percentuale. Inoltre per chi dovrà recarsi a lavoro negli uffici della pubblica amministrazione potrà farlo in orari scaglionati. Insomma si prospetta un periodo in cui gli italiani si troveranno nuovamente a dover utilizzare mail e telefono per avere un certificato.

Smart working PA: cosa cambia

Lavoro agile almeno al 50% e scaglionamento degli orari di ingresso a lavoro sono i due capisaldi del decreto ministeriale sui dipendenti pubblici che introduce nuove norme anti-Covid. Non è necessario il preventivo accordo del lavoratore. La modalità di lavoro agile è consentita fino al 31 dicembre 2020.

Il provvedimento è stato firmato dal ministro Fabiana Dadone che sui social scrive:

Dobbiamo evitare un nuovo lockdown generalizzato. I cittadini e le imprese non possono scegliere se rivolgersi o meno alle Pa e per questo è importante coniugare le esigenze di salute e sicurezza di tutta la nostra comunità con la necessità di garantire servizi sempre accessibili e di qualità. Questo deve essere chiaro: è la sfida che attende ogni amministrazione e ogni singolo dipendente pubblico del Paese.

Il provvedimento firmato Dadone prevede il lavoro agile “almeno al 50% del personale impegnato in attività” che si possono svolgere a distanza ma con “l’invito alle amministrazioni dotate di adeguata capacità organizzativa e tecnologica” ad assicurare “percentuali più elevate possibili di lavoro agile, garantendo comunque l’accesso, la qualità e l’effettività dei servizi ai cittadini e alle imprese”.

Scorrendo il decreto, si legge che il lavoro agile dovrà essere organizzato senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità senza maggiori carichi di lavoro. Ai lavoratori sono garantiti tempi di riposo e diritto alla disconnessione e chi è in quarantena o fragile può comunque svolgere il lavoro agile.

Uffici PA: come saranno organizzati

Leggendo il decreto, si prevede che ogni dirigente, inteso come responsabile di una funzione o servizio, organizza l'attività del proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità. Il lavoro può essere svolto in modo alternato, durante la settimana o più settimane, tra lavoro da casa e lavoro in ufficio. Per i soggetti fragili, cioè coloro che hanno una certificazione medico-legale (leggasi AUSL, dipartimento medico-legale) che individua il soggetto particolarmente a rischio per l'esposizione al covid-19, si adotta ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente.

Uffici pubblici: ci si potrà ancora recare?

Come ricorderete durante i mesi di lockdown molti uffici pubblici, pur essendo operativi erano chiusi al pubblico. Le scadenze delle carte di identità erano state prorogate proprie perchè l'accesso agli uffici non era consentito. Con la firma del decreto ministeriale potremmo ritrovarci nella stessa situazione. Anche se sembra che l'intenzione non sia quella. Infatti, al momento non c'è un lockdown generalizzato, e gli uffici sono aperti al pubblico, anche se molti chiedono di prendere appuntamento tramite mail, telefono o sezioni web dell'ente pubblico. Inoltre il decreto del Ministro Fabiana Dadone prevede la possibilità di innalzamento della percentuale di lavoro agile tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.

Il suggerimento è quello di contattare preventivamente l'ufficio pubblico di interesse per chiedere le modalità di accesso e se il servizio è erogato. In alternativa è possibile consultare sui siti del proprio comune, delle ausl, degli ospedali, della motorizzazione civile, le relative comunicazioni in materia di accesso agli uffici. Infatti, sempre secondo il decreto, al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e – in presenza di realtà dimensionalmente significative – allo scopo di evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l’amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate.

Smart-working PA: benefici per l'ambiente

Durante la prima fase, nel lockdown di marzo ed aprile, l'Enea ha effettuato uno studio su 29 amministrazioni, 5.500 persone, per rilevare gli impatti sull'ambiente della modalità di lavoro agile degli uffici pubblici. Enea ha stimato che a seguito della ridotta mobilità giornaliera di circa un'ora e mezza per persona ha permesso di evitare di percorrere 46 milioni di km, con un risparmio di spesa pari a 4 milioni di euro di carburante.

Un dato di rilievo, tenuto conto che secondo l'INRIX 2018 Global Traffic Scorecard una città ad alta presenza di lavoratori della Pa come Roma, dove lavorano 400 mila persone tra ministeri e amministrazioni centrali e locali, è la seconda al mondo per ore trascorse in auto, il doppio di New York, il 12% in più di Londra, il 70% in più di Berlino, il 95% in più di Madrid. Da qui il duplice beneficio di tempo personale 'liberato' e di traffico urbano evitato, con un taglio di emissioni e inquinanti che Enea stima in 8.000 tonnellate di CO2, 1,75 tonnellate di PM10 e 17,9 tonnellate di ossidi di azoto.

Lo studio presenta una stima del potenziale di mitigazione di consumi ed emissioni inquinanti conseguibili attraverso il lavoro a distanza e l'innovazione organizzativa, e li pone in relazione con gli effetti generati: dallo sviluppo urbano all'efficientamento della Pubblica amministrazione, al welfare fino alle tematiche di genere, spiegano Marina Penna e Bruna Felici, due delle ricercatrici Enea che hanno curato l'indagine.

Lavoro agile nella PA: i numeri

Nel 2018 in Italia solo l’8% delle pubbliche amministrazioni aveva avviato iniziative strutturate di lavoro agile, contro il 56% delle grandi aziende private.

Nel tempo tale percentuale è aumentata, toccando quota 28% a luglio 2019, per arrivare ad aprile 2020 ad un 73,8% su base nazionale. Segno che lavorare in modalità agile anche per la PA è possibile a patto che siano garantiti i servizi e i livelli di qualità degli stessi. Da una stima il risparmio connesso a tale modalità potrebbe raggiungere circa 3 miliardi annui, pari al 6-7 percento dell'attuale manovra del Governo da 40 miliardi.

Regione più virtuosa l’Abruzzo, con il 100%; seguono Lombardia (98,4%) e Lazio (96,6%); diversa la situazione in Veneto (solo il 51,9% delle amministrazioni ha iniziato progetti di lavoro agile) e in Calabria (46%).

In un’intervista del 20/05/2020 a “La Stampa” il Ministro della Pubblica Amministrazione Dadone auspica di mantenere alte percentuali di dipendenti pubblici in lavoro agile (tra il 30 e il 40%) anche nel post emergenza, affinché l’amministrazione possa essere più flessibile, dinamica e digitalizzata. Il decreto ministeriali firmato dalla stessa Ministra, il 19 ottobre considera il lavoro agile per la pubblica amministrazione come la nuova modalità ordinaria di svolgimento delle attività.

Smart working PA: la novità

La lettura del decreto ministeriale della Funzione Pubblica, a firma del Ministro Fabiana Dadone, evidenzia tuttavia un'importante novità alla quale con molta probabilità dovremmo abituarci in futuro. Mentre nei mesi di lockdown il lavoro agile era essenzialmente lavoro da casa, da ora in avanti lo Smart Working sarà meno massivo e con differenze determinate anche dai dirigenti, cui faranno capo l’organizzazione e l’individuazione delle attività che si potranno svolgere in modalità agile. Dunque, non lavoro da casa “per tutti” ma gestione flessibile di tempi e attività in base alle funzioni, alle attività, alle persone. La novità è lo svolgimento del lavoro agile in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. Toccherà ai dirigenti mettere in atto nuove modalità di valutazione delle performance per monitorare il raggiungimento degli obiettivi. Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo.

Forse il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, oltre ai benefici già appurati in termini di risparmio di spesa e di contribuzione alla riduzione di CO2, renderanno più efficiente la macchina burocratica del Paese e più digitalizzata. Ma resta il problema dell'accessiblità al digitale, che vede ancora milioni di italiani senza una connessione di rete ed un dispositivo per connettersi.