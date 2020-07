La preoccupazione principale per chi è in pensione? Riuscire ad arrivare a fine mese con i propri soldi. L'attenzione degli osservatori è ferma su un'ipotetica riforma delle pensioni, ma sembra sfuggire di mano il problema delle persone che l'assegno previdenziale lo stanno ricevendo: non farcela a concludere il mese con i soldi che incassano.

La preoccupazione principale per chi è in pensione? Riuscire ad arrivare a fine mese con i propri soldi. L'attenzione degli osservatori è ferma su un'ipotetica riforma delle pensioni, ma sembra sfuggire di mano il problema delle persone che l'assegno previdenziale lo stanno ricevendo: non farcela a concludere il mese con i soldi che incassano. Una situazione molto dolorosa e delicata, che sta costringendo molte persone ad erodere velocemente i propri risparmi. A lanciare l'allarme è la Coldiretti, che segnala che in autunno - quello del 2020 - un pensionato su tre sarà senza soldi.

Senza dubbio questo allarme è molto preoccupante ed accende un faro sul mondo della pensione da una prospettiva diversa rispetto a quella con cui quasi tutti noi l'abbiamo vista fino ad oggi. La riforma delle pensioni non dovrebbe riguardare solo quelli che dovrebbero uscire dal mondo del lavoro, ma dovrebbe coinvolgere anche quanti in pensione ci siano già, ma che non hanno un reddito sufficiente per arrivare a fine mese.

Pensione: finire i soldi prima del tempo!

I numeri lasciano aperto un certo sconcerto. Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, spiega che nella sua regione sono almeno 210mila i pensionati del lavoro autonomo con delle pensioni che non arrivano nemmeno a 515 euro al mese.

Persone che stanno vivendo un momento di grande difficoltà, ma che, nonostante tutto, sono impegnati nel presidio territoriale nelle aree rurali dove sono spesso il motore di iniziative ed esperienze culturali e di solidarietà - spiega Muraglia -. Secondo i dati dell’analisi territoriale dell’Istat sui trattamenti pensionistici, esiste una disparità di trattamenti nelle aree rurali alla quale si aggiunge la carenza di servizi sociali che rende più complessa la vita degli anziani.

Soldi che non bastano ad arrivare a fine mese: sì certo. Anche per acquistare generi di prima necessità, come alimenti, il pagamento delle bollette. A questo punto sarebbe necessario pensare a degli interventi per quanti stiano percependo una pensione che puntino:

ad eliminare ogni tipo di discriminazione tra i lavoratori autonomi e quelli dipendenti;

ad ottimizzare i servizi di welfare per gli anziani;

a sostenere quanti accolgano anziani o disabili nella propria abitazione.

Non è questione solo di soldi!

E' necessario dare una mano mano a chi non riesce ad arrivare a fine mese. Cerca di tirare un po' le somme del problema, Angelo Marseglia, presidente dei pensionati di Coldiretti Puglia, cercando di non dimenticarsi delle persone che stanno percependo una pensione ed alle quali i soldi sembrano proprio non bastare.

Marseglia ricorda che le imprese agricole possano rappresentare una risorsa utile per rafforzare la rete di protezione nelle campagne e consentire una migliore qualità della vita nelle aree rurali, anche in un periodo difficile del post Covid.

La crisi che sta attanagliando quanti sono in pensione non può essere circoscritta a loro. Come se fosse unicamente un loro problema. Considerando, poi, che una famiglia su tre ha ammesso di dover contare proprio sull'aiuto dei nonni. Se da un lato la popolazione italiana aveva tentato di distanziarsi da una visione un po' arcaia della famiglia, nella quale gli anziani rimanevano in casa, oggi come oggi di necessità si è fatta virtù. Gli anziani restano nel nucleo famigliare per motivi economici e in cambio danno una mano (si potrebbe vedere anche la cosa al contrario).

Secondo Marseglia la loro presenza si starebbe dimostrando fondamentale per affrontare le difficoltà economiche e sociali di molti cittadini. La solidarietà tra generazioni sulla quale si fonda l’impresa familiare è un modello vincente per vivere e stare bene insieme e non un segnale di arretratezza sociale e culturale come è stato spesso affermato.

Soldi e pensioni: chi ha fatto qualcosa!

L'emergenza coronavirus ha sicuramente mandato a monte le certezze di tutti noi. Nel corso dei primi sei mesi del 2020, i nuovi poveri sono cresciuti di un milione. Non godono di particolari sussidi e non hanno risparmi accantonati per mangiare. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha annunciato pensione minime a 1.000 euro. Si calcola che la Regione Campania si debba indebitare di qualcosa come 600 milioni di euro per poter assistere alle famiglie dei pensionati, garantendo un'integrazione delle pensione minima eroga dall'Inps. In sintesi arrivano soldi freschi nelle tasche di chi più ne ha bisogno. Anche se solo per le mensilità di maggio e giugno.