Venerdì anche il Presidente USA ha ammesso, bontà sua, che il virus contagerà l’America e che non sarà solo un piccolo raffreddore primaverile, come aveva affermato fino a quel momento.

Venerdì anche il Presidente USA ha ammesso, bontà sua, che il virus contagerà l’America e che non sarà solo un piccolo raffreddore primaverile, come aveva affermato fino a quel momento. La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in USA sembrava finalmente affermare che adesso anche in America si comincia a prendere sul serio il coronavirus. I mercati americani invece sembravano aver posto la loro attenzione sui poteri eccezionali che consentiranno a Trump, in emergenza, di mettere in campo una certa generosità fiscale senza che i democratici glielo possano impedire, per non passare come il bastone tra le ruote di Superman che salverà per l’ennesima volta l’America. E così, nella peggiore settimana mai vista dai mercati dopo il 2008, la seduta di venerdì è risultata la migliore dal 2008 per l’indice principale SP500 e si è conclusa con il recupero finale di quasi tutto quel che aveva perso il giorno precedente. Sto parlando di un pazzesco giù (giovedì) e poi subito su (venerdì), di poco meno di 10 punti percentuali.

Un comportamento che ha certificato, per chi non l’avesse ancora capito, che i mercati sono totalmente in balia della volatilità, ovvero dell’emotività dei suoi operatori, che assomiglia incredibilmente a quella dei politici che guidano le principali potenze (in questi giorni si dovrebbero chiamare “debolezze”) occidentali. Un indice piuttosto affidabile della paura del futuro sui mercati azionari è il Vix, che misura la volatilità implicita (cioè la loro stima del probabile ribasso futuro) che i market maker riescono a farsi pagare sulle opzioni basate sull’indice SP500.

Questo indice già lunedì scorso ha superato l’area dei 50 punti, che dal 2009 in avanti ha contenuto al di sotto tutti i rigurgiti di volatilità che hanno caratterizzato le numerose correzioni del mercato Toro, senza impedirgli di durare quasi 12 anni. Questa settimana la volatilità è esplosa raggiungendo i 77 punti ed avvicinando il record assoluto di 89 punti realizzato il 24.10.2008, durante il terrore che seguì il fallimento di Lehman Brothers. Ricordo che allora, prima di tornare stabilmente sotto quota 50, a livelli di “normalità”, il Vix impiegò circa 3 mesi, facendo scempio degli indici azionari e portandoli a completare il grande ribasso con una perdita, dal massimo del 2007 al minimo del marzo 2009, del -58% per l’indice USA SP500 e del -72% per il nostro Ftse-Mib .

L’esercizio di guardare il comportamento del Vix non è inutile, poiché i crolli di borsa si manifestano sempre con l’impennata della volatilità e la fase acuta del crollo anche stavolta dovrebbe continuare fino a quando il Vix non riuscirà a tornare stabilmente sotto i 50 punti.

Le fasi di forte volatilità si caratterizzano con forti cali e forti recuperi. Pertanto se dopo un -10% arriva subito un +10%, solo apparentemente sembra che il peggio sia passato. In realtà, sempre se vogliamo guardare al 2008, dopo i rimbalzoni, sono sempre stati fatti poi nuovi minimi inferiori ai precedenti. E’ la moderazione dell’emotività, registrata da un abbassamento della volatilità, ciò che permette ai mercati di sconfiggere l’orso. Fino a quando l’emotività domina le nostre azioni non andremo lontano ed ogni rimbalzo sarà occasione per vendere.

Questo vale non solo sui mercati, ma anche per gli altri comportamenti collettivi. In questo caso ne abbiamo una perfetta dimostrazione sia nei politici che guidano l’occidente, che nel comportamento delle masse di fronte all’imprevisto.

Si è passati dalla fase della sottovalutazione (un nuovo virus che sembra come un’influenza), a quella del “poveri cinesi” (è un problema che riguarda loro), al rigurgito xenofobo (evitiamo i cinesi che ci portano il virus), al panico da fine del mondo (assalto ai negozi e fuga dalla Lombardia).

Solo quando si prende coscienza della gravità del problema e lo si affronta senza badare a spese e nel modo più organizzato possibile, come sono riusciti a fare Cina, Taiwan, Giappone, e Corea, e finalmente anche l’Italia, si scopre che il virus si può contenere, il sistema sanitario non collassa, si salvano molte vite (non tutte purtroppo) e si dà tempo alla ricerca di individuare un vaccino.

Si scopre anche, però, che la battaglia è lunga e molto costosa, e che occorre imparare a praticare con disciplina quell’esercizio che la tecnologia sembrava aver abolito, e che si chiama “sacrificio”.

E’ qui, in questa che è a tutti gli effetti una guerra, che si vede la solidità di un popolo e la capacità di leadership dei suoi governanti.

E qui, purtroppo, la risposta dei paesi occidentali è stata assai inadeguata. Non quella dell’Italia, che con un po’ di caos iniziale, è riuscita a trovare il coraggio di imitare almeno in parte la Cina, quella che molti hanno etichettato come l’Untore e che oggi ci sta insegnando ed aiutando a uscire dal terrore dell’epidemia.

Certamente è inadeguata la risposta degli altri paesi a noi vicini, che hanno perso tempo prezioso a guardare cosa faceva l’Italia ed a sperare che il virus sapesse leggere i cartelli di divieto di oltrepassare i confini.

Hanno perso tutti tra 8 e 15 giorni ed ora si ritrovano tutti nelle condizioni in cui eravamo noi quando abbiamo deciso di chiudere la Lombardia. Ora sembra che molti abbiano capito che il virus riguarda anche loro, sebbene le risposte per molti paesi siano ancora troppo blande. Per la verità non tutti l’hanno capito, perché la Gran Bretagna sta continuando il folle esperimento solitario di permettere il contagio di gran parte della popolazione, per sviluppare l’immunità di gregge, con la conseguenza che forse oltre un milione di inglesi verrà sacrificato nell’azzardo e che la Gran Bretagna, dopo essere uscita dall’Europa, si ritroverà isolata dal resto del mondo, quando gli altri paesi saranno riusciti a controllare il virus con i metodi italo-cinesi.

Questa assenza o ritardo di reazione comporta non solo la possibilità concreta che i loro sistemi sanitari collassino, ma anche un prolungamento enorme dello “stato di guerra” per tutti.

Gli effetti negativi sull’economia saranno colossali. Quelli che stimano un calo del PIL globale del -1% (ricordo che due settimane fa si pensava ancora ad una crescita del +2,4%) ipotizzano una rapida vittoria sul virus ed una inversione a V delle economie occidentali.

Si dà il caso però che una guerra non solo mondiale, ma universale, come quella in atto contro un avversario invisibile, nessuno l’ha mai combattuta. Per cui ogni stima rischia di fare la fine di quelle di due settimane fa.

Abbiamo constatato nei giorni scorsi che anche il comportamento nella politica economica non è stato molto adeguato alla sfida. Governi e banchieri centrali hanno mostrato la stessa emotività dei mercati e delle folle. In Europa questa volta il Presidente BCE Lagarde è riuscita a fare una figuraccia peggiore dei governi, con le note gaffe e l’incapacità di varare misure monetarie. Occorre però essere onesti ed ammettere che Draghi aveva già esaurito quasi tutte le cartucce monetarie a disposizione. Lagarde ha espresso malamente il disagio del non sapere che cosa fare, ma il suo ruolo è effettivamente difficile, come quello di un cuoco appena assunto da un ristorante con la dispensa senza provviste.

In Europa è stata più efficace questa volta la commissione UE, che ha prontamente sospeso patto di stabilità e divieto agli aiuti di stato, consentendo ai governi che vogliono di fare tutto il deficit necessario. La Germania ne ha subito approfittato con un maxi intervento da 550 mld euro. Certo, azioni coordinate contro il virus, di cui ci sarebbe bisogno, non si sono viste, ma almeno qualcosa è stato fatto.

In USA abbiamo visto il solito Trump, che non fa nulla di concreto oltre a regalare soldi in deficit, dando la colpa agli altri per il virus. Sono però rimasto allibito per il comportamento della FED, che ha varato giovedì scorso un piano da 1.500 mld $ per sostenere la liquidità e subito dopo, cioè ieri sera, a soli 3 giorni dal programmato meeting mensile che si terrà mercoledì 18, un maxi taglio dei tassi di un punto percentuale, portandoli in un sol colpo a zero (per la precisione tra zero e 0,25%). Inoltre ha deliberato un maxi QE da 700 miliardi.

Quel che stupisce è la fretta e la dimensione dell’intervento, che lascia pensare che la FED sappia qualcosa che noi non sappiamo. Se è solo emotività siamo nei guai, perché un banchiere centrale non si deve comportare come un trader indisciplinato.

Se invece c’è altro che non sappiamo, siamo ugualmente nei guai, ma chissà quali.

Ecco perché la reazione oggi è stata molto negativa su tutti i mercati e fa pensare che il rimbalzo sia ancora una volta rimandato.

Intanto continuiamo a rotolare…